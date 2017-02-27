Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 02 жов, 2019 23:12
А от за чим реально шкодую, так це що в понеділок не вибрав кредитний ліміт з грн карти. Вже сьогодні можна було фіксанути профіт і закрити кредит)
twin
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Додано: Сер 02 жов, 2019 23:19
ruvex написав: Starikan написав:
Во-первых, 3 мес, во-вторых, я это обналичкой не считаю (хотя сам так и делаю).
Чем плох 1 мес, кроме ставки ну и религии?
С остальным согласен.
Кроме ставки - действительно ничем.
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Додано: Сер 02 жов, 2019 23:22
twin написав:
А от за чим реально шкодую, так це що в понеділок не вибрав кредитний ліміт з грн карти. Вже сьогодні можна було фіксанути профіт і закрити кредит)
Знав би прикуп... А де логіка? 4% тільки за зняття кредитних коштів. Хіба воно того вартує?
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Realist
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Додано: Сер 02 жов, 2019 23:25
LEXX написав:
Далеко от столицы...
Обменка, аптека... жаль, ломбард и "национальная лотерея" в кадр не попали, наверняка они там где-нибудь рядом, был бы полный типичный для Украины комплект
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Starikan
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Додано: Сер 02 жов, 2019 23:27
Realist написав: twin написав:
А от за чим реально шкодую, так це що в понеділок не вибрав кредитний ліміт з грн карти. Вже сьогодні можна було фіксанути профіт і закрити кредит)
Знав би прикуп... А де логіка? 4% тільки за зняття кредитних коштів. Хіба воно того вартує?
3% в мене. Якщо порахувати на моменті, сьогоднішні курси, то вартує...
twin
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Додано: Сер 02 жов, 2019 23:36
Surfer написав: Автор77 написав: Kabanchik написав:
Чувствую будет 35 до конца года. Вот это отскок пошел. Сегодня на все деньги купил доллары, оставил 500 гривен на еду. Думаю до Нового года должно хватить.
Ознакомьте общественность - что в меню будет за такие деньги ?
Хреново видимо кабанчикам нынче - их вбросы очень плохо оплачиваются. До нового года 500 грн только на желуди и должно хватить.
Если заняться собирательством на ближайшей опушке, можно одолжить 500 под проценты.
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ruvex
в Сер 02 жов, 2019 23:37, всього редагувалось 1 раз.
Black Jack - White Business
ruvex
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Додано: Сер 02 жов, 2019 23:36
fin написав:
32-35 - это будет честный курс нашей бумаги по отношению к мировой валютной единице. А то напридумывали всяких ОВДП никому скоро уже не нужных.
Надо, чтоб предприятия тысячами новые открывались
и производительность труда у рабочих была ни как у наших гэвэлов, а хотя бы среднеевропейская, про штаты и китай вообще молчу ибо нереально это с нашими кадрами. Вот тогда может и будет стабильно в районе 25-26.
"как бы хорошо было, если бы вдруг от дома провести подземный ход или чрез пруд выстроить каменный мост, на котором бы были по обеим сторонам лавки, и чтобы в них сидели купцы и продавали разные мелкие товары, нужные для крестьян" (с)
Открывайте своё предприятие, кто вам мешает?
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Starikan
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Додано: Чет 03 жов, 2019 02:12
TylerTruman_ написав:
шота не густо історій хто по чому злився і чим вище 25
а шо писать почём давали потом и слился - около 25.30 или даже больше)
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) *** осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
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Додано: Чет 03 жов, 2019 07:09
Kabanchik написав:
Вчера снял кредитный лимит со всех кредиток и закупил доллары. Погашу под Новый год или раньше,
пусть хоть до 28
дойдет. С баксами оно как-то теплее зимовать.
... ви - оприділіться!
- або чекаєте на 40-50-100
- або "пусть хоть 28"
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Додано: Чет 03 жов, 2019 07:15
Автор77 написав: Kabanchik написав:
Чувствую будет 35 до конца года. Вот это отскок пошел. Сегодня на все деньги купил доллары, оставил 500 гривен на еду. Думаю до Нового года должно хватить.
Ознакомьте общественность - что в меню будет за такие деньги ?
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