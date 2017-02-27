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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2340234123422343

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 261
Не нижче 24.50
50%
130
24.25 - 24.49
7%
18
24.00 - 24.24
12%
31
23.75 - 23.99
5%
13
23.50 - 23.74
6%
16
23.25 - 23.49
2%
4
23.00 - 23.24
5%
13
Нижче 23.00
14%
36
Всього голосів : 261
Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 23:12

Re: Валютный рынок в контексте ДС

А от за чим реально шкодую, так це що в понеділок не вибрав кредитний ліміт з грн карти. Вже сьогодні можна було фіксанути профіт і закрити кредит)
twin
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 23:19

  ruvex написав:
  Starikan написав: Во-первых, 3 мес, во-вторых, я это обналичкой не считаю (хотя сам так и делаю).

Чем плох 1 мес, кроме ставки ну и религии?
С остальным согласен.

Кроме ставки - действительно ничем.
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 23:22

  twin написав:А от за чим реально шкодую, так це що в понеділок не вибрав кредитний ліміт з грн карти. Вже сьогодні можна було фіксанути профіт і закрити кредит)

Знав би прикуп... А де логіка? 4% тільки за зняття кредитних коштів. Хіба воно того вартує?
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Realist
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 23:25

  LEXX написав:Далеко от столицы...
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Обменка, аптека... жаль, ломбард и "национальная лотерея" в кадр не попали, наверняка они там где-нибудь рядом, был бы полный типичный для Украины комплект :wink:
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 23:27

  Realist написав:
  twin написав:А от за чим реально шкодую, так це що в понеділок не вибрав кредитний ліміт з грн карти. Вже сьогодні можна було фіксанути профіт і закрити кредит)

Знав би прикуп... А де логіка? 4% тільки за зняття кредитних коштів. Хіба воно того вартує?

3% в мене. Якщо порахувати на моменті, сьогоднішні курси, то вартує...
twin
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 23:36

  Surfer написав:
  Автор77 написав:
  Kabanchik написав:Чувствую будет 35 до конца года. Вот это отскок пошел. Сегодня на все деньги купил доллары, оставил 500 гривен на еду. Думаю до Нового года должно хватить.


Ознакомьте общественность - что в меню будет за такие деньги ?


Хреново видимо кабанчикам нынче - их вбросы очень плохо оплачиваются. До нового года 500 грн только на желуди и должно хватить.

Если заняться собирательством на ближайшей опушке, можно одолжить 500 под проценты. :mrgreen:
Востаннє редагувалось ruvex в Сер 02 жов, 2019 23:37, всього редагувалось 1 раз.
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 23:36

  fin написав:32-35 - это будет честный курс нашей бумаги по отношению к мировой валютной единице. А то напридумывали всяких ОВДП никому скоро уже не нужных. Надо, чтоб предприятия тысячами новые открывались и производительность труда у рабочих была ни как у наших гэвэлов, а хотя бы среднеевропейская, про штаты и китай вообще молчу ибо нереально это с нашими кадрами. Вот тогда может и будет стабильно в районе 25-26.

"как бы хорошо было, если бы вдруг от дома провести подземный ход или чрез пруд выстроить каменный мост, на котором бы были по обеим сторонам лавки, и чтобы в них сидели купцы и продавали разные мелкие товары, нужные для крестьян" (с)
Открывайте своё предприятие, кто вам мешает?
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 02:12

  TylerTruman_ написав:шота не густо історій хто по чому злився і чим вище 25 :roll:

а шо писать почём давали потом и слился - около 25.30 или даже больше)
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 07:09

  Kabanchik написав:Вчера снял кредитный лимит со всех кредиток и закупил доллары. Погашу под Новый год или раньше, пусть хоть до 28 дойдет. С баксами оно как-то теплее зимовать. :mrgreen:

... ви - оприділіться! :mrgreen:
- або чекаєте на 40-50-100
- або "пусть хоть 28" :mrgreen: :lol:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 07:15

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Автор77 написав:
  Kabanchik написав:Чувствую будет 35 до конца года. Вот это отскок пошел. Сегодня на все деньги купил доллары, оставил 500 гривен на еду. Думаю до Нового года должно хватить.


Ознакомьте общественность - что в меню будет за такие деньги ?
Комбикорм
Faceless
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