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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 23422343234423452346>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 261
Не нижче 24.50
50%
130
24.25 - 24.49
7%
18
24.00 - 24.24
12%
31
23.75 - 23.99
5%
13
23.50 - 23.74
6%
16
23.25 - 23.49
2%
4
23.00 - 23.24
5%
13
Нижче 23.00
14%
36
Всього голосів : 261
Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 07:32

Запоріжжя зранку 25.50/25.95
гуляйполе
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 07:32

  Долярчик написав:
  Kabanchik написав:Вчера снял кредитный лимит со всех кредиток и закупил доллары. Погашу под Новый год или раньше, пусть хоть до 28 дойдет. С баксами оно как-то теплее зимовать. :mrgreen:

... ви - оприділіться! :mrgreen:
- або чекаєте на 40-50-100
- або "пусть хоть 28" :mrgreen: :lol:

23 ждем.
Andrew_
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 07:32

  fin написав:Неужели в этом году свершится мечта ждуна пА 30? Скорей бы уже! А еще лучше 32. И для экономики страны тоже.

Нет и нет :) Для экономики лучше курс ниже.
Делаю заявку на слив пачки) Кабанчики, не подведите! До обеда продолжаем загончик, после обеда можно сворачиваться :)
Не расслабляемся! 21 апреля приходим и закрепляем победу Украины над Свинарчуками-Гладковскими! А вторым совет - ремонтуйте тюрьми (с)
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 07:42

  Alex2006 написав:
  fin написав:Неужели в этом году свершится мечта ждуна пА 30? Скорей бы уже! А еще лучше 32. И для экономики страны тоже.

Нет и нет :) Для экономики лучше курс ниже.
Делаю заявку на слив пачки) Кабанчики, не подведите! До обеда продолжаем загончик, после обеда можно сворачиваться :)

можно имитировать оргазм,но рост экономики - никогда
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.https://send.monobank.com.ua/FpjJUyBU?amount=666&text=
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 08:03

Николаев. Вечером обменки закрылись на 25.30/26.00, сегодня утром открылись уже 25.20/25.90... похоже, сегодня будет коррекция в "южную" сторону.
XsanyaX
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 08:11

  XsanyaX написав:Николаев. Вечером обменки закрылись на 25.30/26.00, сегодня утром открылись уже 25.20/25.90... похоже, сегодня будет коррекция в "южную" сторону.

Сделаем передышку, зафиксируем уровень, и пойдём дальше вверх :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Форумчанин року
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 08:21

Укргаз красавчик. Всегда следует тренду))
Вчера продавал по 25,20 сегодня продает 25,80 :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 08:25

  zzzzzz написав:Укргаз красавчик. Всегда следует тренду))
Вчера продавал по 25,20 сегодня продает 25,80 :mrgreen:

Бегемот с вечера 25.64, за день подрос на 40 коп.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, proftpd66, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram, Баблонавт, Долярчик
Starikan
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 08:26

  Вкладчик1234 написав:
  XsanyaX написав:Николаев. Вечером обменки закрылись на 25.30/26.00, сегодня утром открылись уже 25.20/25.90... похоже, сегодня будет коррекция в "южную" сторону.

Сделаем передышку, зафиксируем уровень, и пойдём дальше вверх :)

Как говорил уважаемый всеми дядя Саша(царство ему небесное), - "...два шага вперед, один назад...". Только вот пока что под чисто техническим вопросом, "вперед" это вверх или вниз.
XsanyaX
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 08:33

  zzzzzz написав:Укргаз красавчик. Всегда следует тренду))
Вчера продавал по 25,20 сегодня продает 25,80 :mrgreen:
с обеда здавать понесуть//))
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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