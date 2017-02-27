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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 03 жов, 2019 07:32
Запоріжжя зранку 25.50/25.95
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гуляйполе
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Додано: Чет 03 жов, 2019 07:32
Долярчик написав: Kabanchik написав:
Вчера снял кредитный лимит со всех кредиток и закупил доллары. Погашу под Новый год или раньше, пусть хоть до 28
дойдет. С баксами оно как-то теплее зимовать.
... ви - оприділіться!
- або чекаєте на 40-50-100
- або "пусть хоть 28"
23 ждем.
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Andrew_
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Додано: Чет 03 жов, 2019 07:32
fin написав:
Неужели в этом году свершится мечта ждуна пА 30? Скорей бы уже! А еще лучше 32. И для экономики страны тоже.
Нет и нет
Для экономики лучше курс ниже.
Делаю заявку на слив пачки) Кабанчики, не подведите! До обеда продолжаем загончик, после обеда можно сворачиваться
Не расслабляемся! 21 апреля приходим и закрепляем победу Украины над Свинарчуками-Гладковскими! А вторым совет - ремонтуйте тюрьми (с)
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Alex2006
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Додано: Чет 03 жов, 2019 07:42
Alex2006 написав: fin написав:
Неужели в этом году свершится мечта ждуна пА 30? Скорей бы уже! А еще лучше 32. И для экономики страны тоже.
Нет и нет
Для экономики лучше курс ниже.
Делаю заявку на слив пачки) Кабанчики, не подведите! До обеда продолжаем загончик, после обеда можно сворачиваться
можно имитировать оргазм,но рост экономики - никогда
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.https://send.monobank.com.ua/FpjJUyBU?amount=666&text=
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Мизантрóп
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Додано: Чет 03 жов, 2019 08:03
Николаев. Вечером обменки закрылись на 25.30/26.00, сегодня утром открылись уже 25.20/25.90... похоже, сегодня будет коррекция в "южную" сторону.
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XsanyaX
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Додано: Чет 03 жов, 2019 08:11
XsanyaX написав:
Николаев. Вечером обменки закрылись на 25.30/26.00, сегодня утром открылись уже 25.20/25.90... похоже, сегодня будет коррекция в "южную" сторону.
Сделаем передышку, зафиксируем уровень, и пойдём дальше вверх
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Вкладчик1234
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Додано: Чет 03 жов, 2019 08:21
Укргаз красавчик. Всегда следует тренду))
Вчера продавал по 25,20 сегодня продает 25,80
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Чет 03 жов, 2019 08:25
zzzzzz написав:
Укргаз красавчик. Всегда следует тренду))
Вчера продавал по 25,20 сегодня продает 25,80
Бегемот с вечера 25.64, за день подрос на 40 коп.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, proftpd66, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram, Баблонавт, Долярчик
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Starikan
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Додано: Чет 03 жов, 2019 08:26
Вкладчик1234 написав: XsanyaX написав:
Николаев. Вечером обменки закрылись на 25.30/26.00, сегодня утром открылись уже 25.20/25.90... похоже, сегодня будет коррекция в "южную" сторону.
Сделаем передышку, зафиксируем уровень, и пойдём дальше вверх
Как говорил уважаемый всеми дядя Саша(царство ему небесное), - "...два шага вперед, один назад...". Только вот пока что под чисто техническим вопросом, "вперед" это вверх или вниз.
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XsanyaX
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Додано: Чет 03 жов, 2019 08:33
zzzzzz написав:
Укргаз красавчик. Всегда следует тренду))
Вчера продавал по 25,20 сегодня продает 25,80
с обеда здавать понесуть//))
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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asti
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Пон 30 вер, 2019 14:37
ЛОБ
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