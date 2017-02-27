Там вумные ))
Покупка 24,80
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 03 жов, 2019 08:34
Там вумные ))
Покупка 24,80
Живите своим умом!
Додано: Чет 03 жов, 2019 08:34
отскок дошлой кошки
Додано: Чет 03 жов, 2019 08:39
Хороший зазорчик! У нас даже самые отпетые барыги стесняются столько ставить//))
Востаннє редагувалось asti в Чет 03 жов, 2019 08:43, всього редагувалось 2 разів.
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Чет 03 жов, 2019 08:41
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Чернiвцi покупка 25.00 Вчора пiсля Було 25.50
Востаннє редагувалось витя в Чет 03 жов, 2019 08:41, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 03 жов, 2019 08:41
спокойно. судя по форексу межбанк сегодня на 25.3
*Відправлено з Чату
Додано: Чет 03 жов, 2019 08:43
asti
Ощад почти все время так работает 50-80 коп спред
Живите своим умом!
Додано: Чет 03 жов, 2019 08:47
И что интересно, люди там очень активно и покупают и сдают! Рядом ТАС, ОТП где курсА всегда вкуснее - людям недосуг...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Чет 03 жов, 2019 08:50
При таком большом спреде думаю всегда есть и гривна и валюта, при узком спреде могут быть перекосы.
Толку с того что белка рисует красивые курсы. Там валюта в некоторых отделениях бооооольшая редкость ( 100-200 баксов )
Живите своим умом!
Додано: Чет 03 жов, 2019 08:56
Если межбанк так откроется думаю экспортеры на третий день роста захотят слить некоторую часть валюты. +5% за 3 дня, пора корректироваться)
Живите своим умом!
Додано: Чет 03 жов, 2019 08:59
Президент США Дональд Трамп заявив, що заблокував влітку військову допомогу Україні через високий рівень корупції і, щоб змусити Євросоюз надавати більше допомоги.
Як повідомляє "Європейська правда", про це Трамп сказав на прес-конференції з фінським президентом Саулі Нііністьо.
"Україна до нього (приходу до влади президента Володимира Зеленського, - ред.) була відома вражаючою корупцією. Вражаючою. Більше, ніж в будь-якій країні світу. Фактично вона вважалася однією з найбільш корумпованих країн у світі. І мені не подобається давати гроші країні, яка настільки корумпована", - сказав Трамп.
Він також заявив, що розблокував військову допомогу Україні через особисте прохання сенатора Республіканської партії Роба Портмана.
"Фактично, Роб Портман подзвонив мені - і немає нікого більш гідного, ніж Роб Портман з Огайо. Він подзвонив і сказав: "Будь ласка, розблокуйте гроші". Я сказав: "Роб, мені не подобається, що США - країна, яка завжди дає гроші, а Україна допомагає Європі і європейським країнам набагато більше, ніж вони допомагають нам", - сказав Трамп.
Він також повторив, що країни Європи повинні допомагати Україні більше, ніж США.
"Україна допомагає Європі і європейці повинні допомагати Україні. Вона як стіна між Росією і Європою: велика, біла прекрасна стіна. І країни Європи повинні платити більше, ніж ми", - сказав він.
|