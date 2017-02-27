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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2343234423452346

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 261
Не нижче 24.50
50%
130
24.25 - 24.49
7%
18
24.00 - 24.24
12%
31
23.75 - 23.99
5%
13
23.50 - 23.74
6%
16
23.25 - 23.49
2%
4
23.00 - 23.24
5%
13
Нижче 23.00
14%
36
Всього голосів : 261
Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 09:02

  zzzzzz написав:
  Яша написав:спокойно. судя по форексу межбанк сегодня на 25.3

*Відправлено з Чату

Если межбанк так откроется думаю экспортеры на третий день роста захотят слить некоторую часть валюты. +5% за 3 дня, пора корректироваться)

Доброе утро. Почему когда в низ шли не было коррекции? Необоснованно ведь укреплялись, какие причины сейчас делать коррекции не вернувшись на более менее адекватный курс что соответствует текущему экономическому положению?
kravchukmv1987
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 09:03

Яша выбрось свой форекс))

межбанк открылся 24,96/25,00 ( +6-7 коп )
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 09:09

  zzzzzz написав:Яша выбрось свой форекс))

межбанк открылся 24,96/25,00 ( +6-7 коп )

https://курс.ком.юа/mezhbank/
дает другие цифры
24.8700 25.0800
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги строятся, вражеские части на границе тренируються, газопровод ведут в обход ...к чему бы это ?
yama
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 09:15

yama На межбанке никогда не бывает спреда по 21 коп. В среднем 3-5 коп.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 09:23

Белка,ТАС, Аваль понизили курсы только что

Самая дешевая продажа в белке 15
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zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 09:28

  zzzzzz написав:yama На межбанке никогда не бывает спреда по 21 коп. В среднем 3-5 коп.

24.9100 24.9800
так лучше - правдоподобней ? или там https://курс.ком.юа/mezhbank/ не смотреть ?
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги строятся, вражеские части на границе тренируються, газопровод ведут в обход ...к чему бы это ?
yama
 
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