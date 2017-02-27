Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 03 жов, 2019 09:02
zzzzzz написав: Яша написав:
спокойно. судя по форексу межбанк сегодня на 25.3
*Відправлено з Чату
Если межбанк так откроется думаю экспортеры на третий день роста захотят слить некоторую часть валюты. +5% за 3 дня, пора корректироваться)
Доброе утро. Почему когда в низ шли не было коррекции? Необоснованно ведь укреплялись, какие причины сейчас делать коррекции не вернувшись на более менее адекватный курс что соответствует текущему экономическому положению?
kravchukmv1987
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Додано: Чет 03 жов, 2019 09:03
Яша выбрось свой форекс)) межбанк открылся 24,96/25,00 ( +6-7 коп )
Живите своим умом!
zzzzzz
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Додано: Чет 03 жов, 2019 09:09
zzzzzz написав: Яша
выбрось свой форекс))
межбанк открылся 24,96/25,00 ( +6-7 коп )
https://курс.ком.юа/mezhbank/
дает другие цифры
24.8700 25.0800
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги строятся, вражеские части на границе тренируються, газопровод ведут в обход ...к чему бы это ?
yama
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Додано: Чет 03 жов, 2019 09:15
yama На межбанке никогда не бывает спреда по 21 коп. В среднем 3-5 коп.
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zzzzzz
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Додано: Чет 03 жов, 2019 09:23
Белка,ТАС, Аваль понизили курсы только что
Самая дешевая продажа в белке 15
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zzzzzz
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Додано: Чет 03 жов, 2019 09:28
zzzzzz написав: yama
На межбанке никогда не бывает спреда по 21 коп. В среднем 3-5 коп.
24.9100 24.9800
так лучше - правдоподобней ? или там
https://курс.ком.юа/mezhbank/
не смотреть ?
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги строятся, вражеские части на границе тренируються, газопровод ведут в обход ...к чему бы это ?
yama
Повідомлень: 1410
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