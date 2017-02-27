Интервенции на продажу инвалюты за 9 месяцев 2019 года = USD 248 млн.
Интервенции на продажу инвалюты за 2 октября 2019 года = USD 200 млн.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 03 жов, 2019 10:33
Интервенции на продажу инвалюты за 9 месяцев 2019 года = USD 248 млн.
Интервенции на продажу инвалюты за 2 октября 2019 года = USD 200 млн.
Живите своим умом!
Додано: Чет 03 жов, 2019 10:36
Да слышал,только неувязочка получается.
Голь, сокращенно голый,то есть бедный,ВИП клиентом становятся от наличия голд карты или суммы на счету, а если 15 лет заносить и выносить 200$ от этого вип клиентом не станешь,надо определиться голь или ВИП,трусы или крестик.
В игноре somilitark с непонятным диагнозом, поливающий даже незнакомых людей желчью,которому кажется,что он влияет на загон
Додано: Чет 03 жов, 2019 10:37
А хорошо наличный рынок качнули, на 1 грн обогнал межбанк. Сейчас идет схлопывание спреда.
Живите своим умом!
Додано: Чет 03 жов, 2019 10:43
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Так на момент какой пункт в голосовалке побеждает? Вроде ниже 24 на МБ не ходили, значит, третий?
Додано: Чет 03 жов, 2019 10:43
и ради этого переплачивать гривну (4%) ??!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Чет 03 жов, 2019 10:45
На данный момент у меня у них на депо 40000$, сами решайте, голь, не-голь...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Чет 03 жов, 2019 10:46
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Асті, допис вище - не до вас
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Чет 03 жов, 2019 10:47
Ну и пусть еще экспортеры немного сольются,пусть неделя затишья,а дальше или интервенции или рост.
В игноре somilitark с непонятным диагнозом, поливающий даже незнакомых людей желчью,которому кажется,что он влияет на загон
Додано: Чет 03 жов, 2019 10:48
Да, я думал как в июле - чуть вниз за 24 уйдем, а потом вверх отстрелим.
А минимум был 24,04 - я чуть чуть не угадал, на полшишечки буквально!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Чет 03 жов, 2019 10:50
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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