RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 23482349235023512352>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 263
Не нижче 24.50
50%
131
24.25 - 24.49
7%
18
24.00 - 24.24
12%
32
23.75 - 23.99
5%
13
23.50 - 23.74
6%
16
23.25 - 23.49
2%
4
23.00 - 23.24
5%
13
Нижче 23.00
14%
36
Всього голосів : 263
Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 10:33

Интервенции на продажу инвалюты за 9 месяцев 2019 года = USD 248 млн.
Интервенции на продажу инвалюты за 2 октября 2019 года = USD 200 млн.
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 35491
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3451 раз.
Подякували: 7499 раз.
 
Профіль
33
7
2
Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 10:36

  asti написав:Я уже 15 лет работаю с ними, ВИП клиент...
А ещё, голь на выдумки хитра, слышали такое?! :)


Да слышал,только неувязочка получается.
Голь, сокращенно голый,то есть бедный,ВИП клиентом становятся от наличия голд карты или суммы на счету, :!: :lol: а если 15 лет заносить и выносить 200$ от этого вип клиентом не станешь,надо определиться голь или ВИП,трусы или крестик.
В игноре somilitark с непонятным диагнозом, поливающий даже незнакомых людей желчью,которому кажется,что он влияет на загон
avoska220
Аватар користувача
 
Повідомлень: 149
З нами з: 27.08.14
Подякував: 13 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 10:37

А хорошо наличный рынок качнули, на 1 грн обогнал межбанк. Сейчас идет схлопывание спреда.
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 35491
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3451 раз.
Подякували: 7499 раз.
 
Профіль
33
7
2
Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 10:43

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Так на момент какой пункт в голосовалке побеждает? Вроде ниже 24 на МБ не ходили, значит, третий?
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 25619
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1127 раз.
Подякували: 6023 раз.
 
Профіль
7
2
3
Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 10:43

  twin написав:
  asti написав:Вообще, недоверие наших людей к банковской системе поражает! Вот вчера, например, Укргаз продавал баксы сначала пА 24,8 а потом пА 25,2, так нет, народ греб у валютчиков по 26 в обед! То есть люди готовы переплатить почти гривну на долларе, но в банк - ни ногой!
Так і отримати їх відразу в руки, а не десь там в банку через місяць ітд...
и ради этого переплачивать гривну (4%) ??!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
Повідомлень: 1176
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 146 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 10:45

  avoska220 написав:
  asti написав:Я уже 15 лет работаю с ними, ВИП клиент...
А ещё, голь на выдумки хитра, слышали такое?! :)
Да слышал,только неувязочка получается.
Голь, сокращенно голый,то есть бедный,ВИП клиентом становятся от наличия голд карты или суммы на счету, :!: :lol: а если 15 лет заносить и выносить 200$ от этого вип клиентом не станешь,надо определиться голь или ВИП,трусы или крестик.
На данный момент у меня у них на депо 40000$, сами решайте, голь, не-голь...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
Повідомлень: 1176
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 146 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 10:46

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Асті, допис вище - не до вас ;)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
Аватар користувача
 
Заблокований
Повідомлень: 6991
З нами з: 19.10.15
Подякував: 468 раз.
Подякували: 483 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 10:47

  zzzzzz написав:А хорошо наличный рынок качнули, на 1 грн обогнал межбанк. Сейчас идет схлопывание спреда.

Ну и пусть еще экспортеры немного сольются,пусть неделя затишья,а дальше или интервенции или рост.
В игноре somilitark с непонятным диагнозом, поливающий даже незнакомых людей желчью,которому кажется,что он влияет на загон
avoska220
Аватар користувача
 
Повідомлень: 149
З нами з: 27.08.14
Подякував: 13 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 10:48

  Faceless написав:Так на момент какой пункт в голосовалке побеждает? Вроде ниже 24 на МБ не ходили, значит, третий?
Да, я думал как в июле - чуть вниз за 24 уйдем, а потом вверх отстрелим.
А минимум был 24,04 - я чуть чуть не угадал, на полшишечки буквально! ;) ;)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
Повідомлень: 1176
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 146 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 10:50

  Долярчик написав:Асті, допис вище - не до вас ;)
выдохнул... :) :)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
Повідомлень: 1176
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 146 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 23482349235023512352>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Oleg_Sa, Vint, Игорь Алексеевич і 9 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1582, 1583, 1584
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
15833 1896206
Переглянути останнє повідомлення
Сер 02 жов, 2019 23:54
airmax78
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 24, 25, 26
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
259 23900
Переглянути останнє повідомлення
Сер 02 жов, 2019 18:49
Surfer
Валютный рынок в мире 1 ... 670, 671, 672
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6715 1458707
Переглянути останнє повідомлення
Пон 30 вер, 2019 14:37
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (15181)
03.10.2019 12:31
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.