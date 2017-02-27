Я думаю, пока всё таки не стоит закрывать это голосование.
А то обязательно как назло придется открывать новое с абсолютно таким же вопросом.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 03 жов, 2019 10:52
Додано: Чет 03 жов, 2019 10:53
Принимается,ВИП,тогда пословица сюда не подходит.
В игноре somilitark с непонятным диагнозом, поливающий даже незнакомых людей желчью,которому кажется,что он влияет на загон
Додано: Чет 03 жов, 2019 10:53
типа профи, но заработали - спекули...
а шо делать?
Додано: Чет 03 жов, 2019 10:56
Re: Валютный рынок в контексте ДС
... що там, в першому читанні прийняли касові апарати?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Чет 03 жов, 2019 10:58
Вышли данные по остаткам ОВГЗ. Вчера активно разгоняли версию что в загоне курса виноваты нерезы. Развевиваем мифы
пятница 27.09.2019 - нерезы продали на 300 млн.грн ( 13 млн.дол)
понедельник -0
вторник - 0
среда - 530 млн.грн ( 22 млн.дол )
А НБУ вчера продал 200 млн.долларов.
Востаннє редагувалось zzzzzz в Чет 03 жов, 2019 11:03, всього редагувалось 1 раз.
Живите своим умом!
Додано: Чет 03 жов, 2019 11:01
Верховна Рада не змогла скасувати ухвалення двох законів, якими було розширено обов'язкове використання касових апаратів і програмних реєстраторів розрахункових операцій для малого бізнесу з метою детінізації розрахунків.
Відповідне голосування відбулося під час засідання в четвер.
Мова йде про законопроекти №1053-1 та №1073, які були ухвалені 20 вересня поточного року. Проекти постанов про скасування відповідних рішень представила депутат Ніна Южаніна. За її словами, деякі поправки, внесені під час підготовки законопроекту до другого читання повністю змінюють суть законопроекту. Також, за її словами, були допущенні порушення Регламенту під час ухвалення документу в цілому.
За постанову щодо скасування першого рішення свої голоси віддали 102 депутати, другого - 108 народних обранців.
Зміни передбачають запровадження ряду мотиваційних заходів для споживачів, щоб вони контролювали проведення розрахункових операцій продавцями та надавачами послуг через реєстратор розрахункових операцій, а для продавців – низку заходів, аби спростити користування РРО і посилити відповідальність за відмову це робити.
Передбачено можливість використання як класичного, так і програмного РРО, відсутність обмежень з боку держави на розробку програмних РРО, реєстрацію програмного РРО через Електронний кабінет.
Додано: Чет 03 жов, 2019 11:10
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Президент Ассоциации европейских торгово-промышленных палат, которая представляет 20 миллионов компаний, Кристоф Ляйтль в интервью агентству "Интерфакс-Украина" рассказал об оценке перспектив сотрудничества украинских компаний с европейскими партнерами, оценке перспектив выхода на европейские рыки и последствиях протекционизма без повышения конкурентоспособности
Додано: Чет 03 жов, 2019 11:19
Oleg_Sa
Белка,БиС, банк инвестиций и сбережений, на логотипе изображена белка.
Хорошо что не песец
Живите своим умом!
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