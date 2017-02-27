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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2349235023512352>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 262
Не нижче 24.50
50%
131
24.25 - 24.49
7%
18
24.00 - 24.24
12%
31
23.75 - 23.99
5%
13
23.50 - 23.74
6%
16
23.25 - 23.49
2%
4
23.00 - 23.24
5%
13
Нижче 23.00
14%
36
Всього голосів : 262
Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 10:52

  Faceless написав:Так на момент какой пункт в голосовалке побеждает? Вроде ниже 24 на МБ не ходили, значит, третий?


Я думаю, пока всё таки не стоит закрывать это голосование.
А то обязательно как назло придется открывать новое с абсолютно таким же вопросом. :twisted: :mrgreen:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 10:53

  asti написав:
  avoska220 написав:
  asti написав:Я уже 15 лет работаю с ними, ВИП клиент...
А ещё, голь на выдумки хитра, слышали такое?! :)
Да слышал,только неувязочка получается.
Голь, сокращенно голый,то есть бедный,ВИП клиентом становятся от наличия голд карты или суммы на счету, :!: :lol: а если 15 лет заносить и выносить 200$ от этого вип клиентом не станешь,надо определиться голь или ВИП,трусы или крестик.
На данный момент у меня у них на депо 40000$, сами решайте, голь, не-голь...


Принимается,ВИП,тогда пословица сюда не подходит.
В игноре somilitark с непонятным диагнозом, поливающий даже незнакомых людей желчью,которому кажется,что он влияет на загон
avoska220
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 10:53

  zzzzzz написав:Интервенции на продажу инвалюты за 9 месяцев 2019 года = USD 248 млн.
Интервенции на продажу инвалюты за 2 октября 2019 года = USD 200 млн.

типа профи, но заработали - спекули...
а шо делать?
чик
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 10:56

Re: Валютный рынок в контексте ДС

... що там, в першому читанні прийняли касові апарати?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 10:58

Вышли данные по остаткам ОВГЗ. Вчера активно разгоняли версию что в загоне курса виноваты нерезы. Развевиваем мифы :D

пятница 27.09.2019 - нерезы продали на 300 млн.грн ( 13 млн.дол)
понедельник -0
вторник - 0
среда - 530 млн.грн ( 22 млн.дол )

А НБУ вчера продал 200 млн.долларов.
Востаннє редагувалось zzzzzz в Чет 03 жов, 2019 11:03, всього редагувалось 1 раз.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 11:01

  Долярчик написав:... що там, в першому читанні прийняли касові апарати?

Верховна Рада не змогла скасувати ухвалення двох законів, якими було розширено обов'язкове використання касових апаратів і програмних реєстраторів розрахункових операцій для малого бізнесу з метою детінізації розрахунків.

Відповідне голосування відбулося під час засідання в четвер.

Мова йде про законопроекти №1053-1 та №1073, які були ухвалені 20 вересня поточного року. Проекти постанов про скасування відповідних рішень представила депутат Ніна Южаніна. За її словами, деякі поправки, внесені під час підготовки законопроекту до другого читання повністю змінюють суть законопроекту. Також, за її словами, були допущенні порушення Регламенту під час ухвалення документу в цілому.

За постанову щодо скасування першого рішення свої голоси віддали 102 депутати, другого - 108 народних обранців.

Зміни передбачають запровадження ряду мотиваційних заходів для споживачів, щоб вони контролювали проведення розрахункових операцій продавцями та надавачами послуг через реєстратор розрахункових операцій, а для продавців – низку заходів, аби спростити користування РРО і посилити відповідальність за відмову це робити.

Передбачено можливість використання як класичного, так і програмного РРО, відсутність обмежень з боку держави на розробку програмних РРО, реєстрацію програмного РРО через Електронний кабінет.
jump
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 11:10

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Президент Ассоциации европейских торгово-промышленных палат, которая представляет 20 миллионов компаний, Кристоф Ляйтль в интервью агентству "Интерфакс-Украина" рассказал об оценке перспектив сотрудничества украинских компаний с европейскими партнерами, оценке перспектив выхода на европейские рыки и последствиях протекционизма без повышения конкурентоспособности
https://interfax.com.ua/news/interview/614390.html
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 11:13

межбанк с утра -12 коп.

Белка уже по 25,05 продает
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zzzzzz
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zzzzzz
А кто такая, что за банка?
Oleg_Sa
 
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Белка,БиС, банк инвестиций и сбережений, на логотипе изображена белка.
Хорошо что не песец :lol:
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