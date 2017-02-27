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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 262
Не нижче 24.50
50%
131
24.25 - 24.49
7%
18
24.00 - 24.24
12%
31
23.75 - 23.99
5%
13
23.50 - 23.74
6%
16
23.25 - 23.49
2%
4
23.00 - 23.24
5%
13
Нижче 23.00
14%
36
Всього голосів : 262
Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 11:20

zzzzzz
Комсомолец 25
Oleg_Sa
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 11:22

Посыпались...
В Киеве уже по '15 есть продажи. Эх, надо было вчера ничего не откупать... :( :(
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 11:24

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Чёт оленина быстро выдохлась.
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/thumb/9/9a/Bank_of_America_Logo.png/260px-Bank_of_America_Logo.png
Медведь»—биржевой спекулянт, играющий на понижение. Олень»-биржевой спекулянт, играющий на повышение. Про тролей на ветке ПлатинумБанка
KOKS
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 11:26

  asti написав:Посыпались...
В Киеве уже по '15 есть продажи. Эх, надо было вчера ничего не откупать... :( :(

У вас же половина позы в гривне. Усредняйтесь.
Живите своим умом!
zzzzzz
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