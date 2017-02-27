zzzzzz
Комсомолец 25
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 03 жов, 2019 11:22
Посыпались...
В Киеве уже по '15 есть продажи. Эх, надо было вчера ничего не откупать...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Чет 03 жов, 2019 11:24
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Чёт оленина быстро выдохлась.
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/thumb/9/9a/Bank_of_America_Logo.png/260px-Bank_of_America_Logo.png
Медведь»—биржевой спекулянт, играющий на понижение. Олень»-биржевой спекулянт, играющий на повышение.
Додано: Чет 03 жов, 2019 11:26
У вас же половина позы в гривне. Усредняйтесь.
Живите своим умом!
Зараз переглядають цей форум: Игорь Алексеевич і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|