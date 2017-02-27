где ж вы вчера были?!
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 03 жов, 2019 12:12
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Чет 03 жов, 2019 12:12
не мог НБУ не выкупать.
ради эфемерных временных овгз накрыть медным тазом производителей?
молочники жалуются второй месяц: польское молоко на полке уже дешевле.
по древесине, знаю, убытки в связи с курсом.
проблемы индейцев, я всё понимаю... но, не откупать не мог, имхо
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Чет 03 жов, 2019 12:14
вот-вот, именно, стремительная как домкрат!!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Чет 03 жов, 2019 12:15
Додано: Чет 03 жов, 2019 12:15
если 1,5 гривны за 3 дня не стратосфера, то что тогда стратосфера?
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Чет 03 жов, 2019 12:16
23 забудьте, 24 - было дно!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Чет 03 жов, 2019 12:40
Оооо... Идём ко дну, нет, не так, идём на дно, нет, опять не так, ну короче, давайте опять сказки о небывалом урожае и росте экономики...
Додано: Чет 03 жов, 2019 12:40
Экспортеры загибаются
Одне з найбільших підприємств гірничо-металургійного комплексу України "Дніпровський металургійний комбінат" оголосив про вимушену зупинку основних виробничих потужностей.
Про це повідомляє прес-служба підприємства.
"В умовах глобальної кризи на ринку металопродукції, зниження показників рентабельності і нестачі оборотних коштів Дніпровський меткомбінат змушений тимчасово призупинити частину основних виробничих потужностей", - йдеться у повідомленні.
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Додано: Чет 03 жов, 2019 12:45
Я могу купить контрабас и маленьким партиями отправлять , потом когда продам и летом будут гривны и куплю баксы по 23.
А если курс будет сейчас, такой как сейчас, а потом резко улетит ? Возле меня есть обменник он продавал по 26, когда межбанк был 24.7. Если курс улетит, то обменники и банки будут продавать по 32грн. А я продам по 25.3??
Нет возможности успеть купить в случае прыжка .
Если человек работает, то ему надо уволится с работы чтобы торговать макулатурой? Кассира жёстко тупят, 30 минут проверяют макулатуру. Ещё бывает сбой.
Если 10к торговать, то не очень много заработаешь . А если 100к, то надо брать карабин, G63
Востаннє редагувалось proftpd66 в Чет 03 жов, 2019 12:47, всього редагувалось 1 раз.
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