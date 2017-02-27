Додано: Чет 03 жов, 2019 12:45

asti написав: proftpd66 написав: Продавать уже баксы ? Продавать уже баксы ? где ж вы вчера были?! где ж вы вчера были?!

Я могу купить контрабас и маленьким партиями отправлять , потом когда продам и летом будут гривны и куплю баксы по 23.А если курс будет сейчас, такой как сейчас, а потом резко улетит ? Возле меня есть обменник он продавал по 26, когда межбанк был 24.7. Если курс улетит, то обменники и банки будут продавать по 32грн. А я продам по 25.3??Нет возможности успеть купить в случае прыжка .Если человек работает, то ему надо уволится с работы чтобы торговать макулатурой? Кассира жёстко тупят, 30 минут проверяют макулатуру. Ещё бывает сбой.Если 10к торговать, то не очень много заработаешь . А если 100к, то надо брать карабин, G63