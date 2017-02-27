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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 23522353235423552356>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 264
Не нижче 24.50
50%
132
24.25 - 24.49
7%
18
24.00 - 24.24
12%
32
23.75 - 23.99
5%
13
23.50 - 23.74
6%
16
23.25 - 23.49
2%
4
23.00 - 23.24
5%
13
Нижче 23.00
14%
36
Всього голосів : 264
Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 12:12

  proftpd66 написав:Продавать уже баксы ?
где ж вы вчера были?!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 12:12

  lrs7719 написав:
  Yuri_T написав:lrs7719
200 помогли, имхо.


Вопрос конечно дисскусионный, но да - панику сбили.
Вопрос в другом - где был бы курс, если бы НБУ не выкупал излишки нерезовской валюты? Опять же непонятно - а весь ли это отложенный спрос?

не мог НБУ не выкупать.
ради эфемерных временных овгз накрыть медным тазом производителей?
молочники жалуются второй месяц: польское молоко на полке уже дешевле.
по древесине, знаю, убытки в связи с курсом.
проблемы индейцев, я всё понимаю... но, не откупать не мог, имхо
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 12:14

  Yuri_T написав:lrs7719
200 помогли, имхо.
ясно одно. когда придёт время, ракета взлетит стремительным домкратом.
вот-вот, именно, стремительная как домкрат!! :) :)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 12:15

  asti написав:
  proftpd66 написав:Продавать уже баксы ?
где ж вы вчера были?!

Они наверно ждали ракету на 28)))) а увидят 23
Andrew_
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 12:15

  asti написав:
  Yuri_T написав:lrs7719
200 помогли, имхо.
ясно одно. когда придёт время, ракета взлетит стремительным домкратом.
вот-вот, именно, стремительная как домкрат!! :) :)

если 1,5 гривны за 3 дня не стратосфера, то что тогда стратосфера?
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 12:16

  yama написав:
  Vitalych-new написав:
  Искатель написав:Нацбанк вчера продал 200 млн.
и нах... такая щедрость ? Много лишних ?
купил по 24 слил по 25 , потом откупиться по 23 :)
23 забудьте, 24 - было дно!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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не верю, никому не верю
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 12:40

Оооо... Идём ко дну, нет, не так, идём на дно, нет, опять не так, ну короче, давайте опять сказки о небывалом урожае и росте экономики...
Sam17a
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 12:40

Экспортеры загибаются

Одне з найбільших підприємств гірничо-металургійного комплексу України "Дніпровський металургійний комбінат" оголосив про вимушену зупинку основних виробничих потужностей.

Про це повідомляє прес-служба підприємства.

"В умовах глобальної кризи на ринку металопродукції, зниження показників рентабельності і нестачі оборотних коштів Дніпровський меткомбінат змушений тимчасово призупинити частину основних виробничих потужностей", - йдеться у повідомленні.
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 12:45

  asti написав:
  proftpd66 написав:Продавать уже баксы ?
где ж вы вчера были?!


Я могу купить контрабас и маленьким партиями отправлять , потом когда продам и летом будут гривны и куплю баксы по 23.

А если курс будет сейчас, такой как сейчас, а потом резко улетит ? Возле меня есть обменник он продавал по 26, когда межбанк был 24.7. Если курс улетит, то обменники и банки будут продавать по 32грн. А я продам по 25.3??

Нет возможности успеть купить в случае прыжка .

Если человек работает, то ему надо уволится с работы чтобы торговать макулатурой? Кассира жёстко тупят, 30 минут проверяют макулатуру. Ещё бывает сбой.

Если 10к торговать, то не очень много заработаешь . А если 100к, то надо брать карабин, G63
Востаннє редагувалось proftpd66 в Чет 03 жов, 2019 12:47, всього редагувалось 1 раз.
proftpd66
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