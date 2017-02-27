Moneta написав:Одне з найбільших підприємств гірничо-металургійного комплексу України "Дніпровський металургійний комбінат" оголосив про вимушену зупинку основних виробничих потужностей.
Про це повідомляє прес-служба підприємства.
"В умовах глобальної кризи на ринку металопродукції, зниження показників рентабельності і нестачі оборотних коштів Дніпровський меткомбінат змушений тимчасово призупинити частину основних виробничих потужностей", - йдеться у повідомленні.
Це означає - неефективне виробництво , неправильне управління , жадібне керівництво . Може ще дотацій хочуть - як МХП ?
Moneta написав:Одне з найбільших підприємств гірничо-металургійного комплексу України "Дніпровський металургійний комбінат" оголосив про вимушену зупинку основних виробничих потужностей.
Про це повідомляє прес-служба підприємства.
"В умовах глобальної кризи на ринку металопродукції, зниження показників рентабельності і нестачі оборотних коштів Дніпровський меткомбінат змушений тимчасово призупинити частину основних виробничих потужностей", - йдеться у повідомленні.
Це означає - неефективне виробництво , неправильне управління , жадібне керівництво . Може ще дотацій хочуть - як МХП ?
Я могу купить контрабас и маленьким партиями отправлять , потом когда продам и летом будут гривны и куплю баксы по 23. Нет возможности успеть купить в случае прыжка . Если 10к торговать, то не очень много заработаешь . А если 100к, то надо брать карабин, G63
Я бы на вашем месте на 23 особо не рассчитывал. Кто ж покупает "в случае прыжка"? покупать надо на тихой воде, когда все спокойно - самый лучший курс получается, а на прыжке надо сдавать! По-поводу суммы, можно и соткой крутить если валютчики проверенные - никто вас ради сотки сливать не будет - там другие суммы крутятся!
Я могу купить контрабас и маленьким партиями отправлять , потом когда продам и летом будут гривны и куплю баксы по 23. Нет возможности успеть купить в случае прыжка . Если 10к торговать, то не очень много заработаешь . А если 100к, то надо брать карабин, G63
Я бы на вашем месте на 23 особо не рассчитывал. Кто ж покупает "в случае прыжка"? покупать надо на тихой воде, когда все спокойно - самый лучший курс получается, а на прыжке надо сдавать! По-поводу суммы, можно и соткой крутить если валютчики проверенные - никто вас ради сотки сливать не будет - там другие суммы крутятся!
Охрименко записал видео что уменьшаются выплаты по внешнему долгу, если США и евро будет снижаться ставку, то можно брать внешний займ по маленькому проценты. У нас умнее населения, революционируется, приватные накопления увеличиваются. Гастрабайтеры могут в 3 раза больше заводить , если наши умники не начнут реформы проводить.
Я уже писал более 5 раз что в Турции нерезиденты в облигациях и в корпорацииях владеют 230млрд. А у нас только 5 еле -еле . Разницу видел сразу .
Востаннє редагувалось proftpd66 в Чет 03 жов, 2019 13:13, всього редагувалось 1 раз.