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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2353235423552356>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 264
Не нижче 24.50
50%
132
24.25 - 24.49
7%
18
24.00 - 24.24
12%
32
23.75 - 23.99
5%
13
23.50 - 23.74
6%
16
23.25 - 23.49
2%
4
23.00 - 23.24
5%
13
Нижче 23.00
14%
36
Всього голосів : 264
Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 12:46

  Moneta написав:Одне з найбільших підприємств гірничо-металургійного комплексу України "Дніпровський металургійний комбінат" оголосив про вимушену зупинку основних виробничих потужностей.

Про це повідомляє прес-служба підприємства.

"В умовах глобальної кризи на ринку металопродукції, зниження показників рентабельності і нестачі оборотних коштів Дніпровський меткомбінат змушений тимчасово призупинити частину основних виробничих потужностей", - йдеться у повідомленні.

Це означає - неефективне виробництво , неправильне управління , жадібне керівництво . Може ще дотацій хочуть - як МХП ?
Puente
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 12:50

  xsh написав:не верю, никому не верю
продолжайте в том же духе! ;)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 12:50

  Puente написав:
  Moneta написав:Одне з найбільших підприємств гірничо-металургійного комплексу України "Дніпровський металургійний комбінат" оголосив про вимушену зупинку основних виробничих потужностей.

Про це повідомляє прес-служба підприємства.

"В умовах глобальної кризи на ринку металопродукції, зниження показників рентабельності і нестачі оборотних коштів Дніпровський меткомбінат змушений тимчасово призупинити частину основних виробничих потужностей", - йдеться у повідомленні.

Це означає - неефективне виробництво , неправильне управління , жадібне керівництво . Може ще дотацій хочуть - як МХП ?


Устаревшие технологии, низкая производительность труда.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 12:55

  proftpd66 написав:
  asti написав:
  proftpd66 написав:Продавать уже баксы ?
где ж вы вчера были?!
Я могу купить контрабас и маленьким партиями отправлять , потом когда продам и летом будут гривны и куплю баксы по 23.
Нет возможности успеть купить в случае прыжка .
Если 10к торговать, то не очень много заработаешь . А если 100к, то надо брать карабин, G63
Я бы на вашем месте на 23 особо не рассчитывал. Кто ж покупает "в случае прыжка"? покупать надо на тихой воде, когда все спокойно - самый лучший курс получается, а на прыжке надо сдавать! По-поводу суммы, можно и соткой крутить если валютчики проверенные - никто вас ради сотки сливать не будет - там другие суммы крутятся!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 12:55

Re: Валютный рынок в контексте ДС

предлагаю универсальный инструмент для тех кто сомневается покупать продавать
http://8-ball.ru/ - очень хороший мне много раз помогал
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги строятся, вражеские части на границе тренируються, газопровод ведут в обход ...к чему бы это ?
yama
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 13:01

  asti написав:...можно и соткой крутить если валютчики проверенные - никто вас ради сотки сливать не будет - там другие суммы крутятся!

да-да, как раз
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 13:05

Yuri_T

А помнишь как ты меня тролил когда я писал про продажу части валюты ? :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 13:12

  asti написав:
  proftpd66 написав:
  asti написав:где ж вы вчера были?!
Я могу купить контрабас и маленьким партиями отправлять , потом когда продам и летом будут гривны и куплю баксы по 23.
Нет возможности успеть купить в случае прыжка .
Если 10к торговать, то не очень много заработаешь . А если 100к, то надо брать карабин, G63
Я бы на вашем месте на 23 особо не рассчитывал. Кто ж покупает "в случае прыжка"? покупать надо на тихой воде, когда все спокойно - самый лучший курс получается, а на прыжке надо сдавать! По-поводу суммы, можно и соткой крутить если валютчики проверенные - никто вас ради сотки сливать не будет - там другие суммы крутятся!



Охрименко записал видео что уменьшаются выплаты по внешнему долгу, если США и евро будет снижаться ставку, то можно брать внешний займ по маленькому проценты. У нас умнее населения, революционируется, приватные накопления увеличиваются. Гастрабайтеры могут в 3 раза больше заводить , если наши умники не начнут реформы проводить.

Я уже писал более 5 раз что в Турции нерезиденты в облигациях и в корпорацииях владеют 230млрд. А у нас только 5 еле -еле . Разницу видел сразу .
Востаннє редагувалось proftpd66 в Чет 03 жов, 2019 13:13, всього редагувалось 1 раз.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 13:12

zzzzzz
безумству храбрых поём мы песни (с)
так продал?

зы. удивляюсь твоей выдержке. год назад ты бы уже весь монитор заплевал, сорри за мой фр. :mrgreen:
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 13:16

  Yuri_T написав:
если 1,5 гривны за 3 дня не стратосфера, то что тогда стратосфера?


Замечу, 1.5 гривны - без каких-либо внятных причин.
lrs7719
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