Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 03 жов, 2019 13:18
нда, на домкрате не шибко полетаешь, как и предполагалось
ракета конечно взяла разгон .. но для штурма уровня на 23 и ниже
Киев 24,93 , еще пол часа назад было 24,99. Обратный отсчет пошел !
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Додано: Чет 03 жов, 2019 13:18
Yuri_T написав: lrs7719 написав: Yuri_T написав: lrs7719
200 помогли, имхо.
Вопрос конечно дисскусионный, но да - панику сбили.
Вопрос в другом - где был бы курс, если бы НБУ не выкупал излишки нерезовской валюты? Опять же непонятно - а весь ли это отложенный спрос?
не мог НБУ не выкупать.
ради эфемерных временных овгз накрыть медным тазом производителей?
молочники жалуются второй месяц: польское молоко на полке уже дешевле.
Что за польское молоко, которым всё время стращают? В упор не вижу "на полке".
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Додано: Чет 03 жов, 2019 13:21
Yuri_T написав: zzzzzz
безумству храбрых поём мы песни (с)
так продал?
зы. удивляюсь твоей выдержке. год назад ты бы уже весь монитор заплевал, сорри за мой фр.
Да продал, я вчера написал.
Добавлено: Ср 02 окт, 2019 16:36
Вообщем рассказываю, в час дня продал по 25,57 Потому думаю, а пройдусь по банкам, вдруг где-то чего-то куплю. Пошел по банкам в Альфе откупил 17% по 25,35 И еще 55% в ПУМБе по 25,40 ( сразу за мной курс поменяли на 25,60 ) Потом позвонил в обменку и вот эти 72% откупленных слил по 25,75
Живите своим умом!
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