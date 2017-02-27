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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2353235423552356

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 264
Не нижче 24.50
50%
132
24.25 - 24.49
7%
18
24.00 - 24.24
12%
32
23.75 - 23.99
5%
13
23.50 - 23.74
6%
16
23.25 - 23.49
2%
4
23.00 - 23.24
5%
13
Нижче 23.00
14%
36
Всього голосів : 264
Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 13:18

Re: Валютный рынок в контексте ДС

нда, на домкрате не шибко полетаешь, как и предполагалось

Зображення

ракета конечно взяла разгон .. но для штурма уровня на 23 и ниже

Киев 24,93 , еще пол часа назад было 24,99. Обратный отсчет пошел !
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 13:18

  Yuri_T написав:
  lrs7719 написав:
  Yuri_T написав:lrs7719
200 помогли, имхо.
Вопрос конечно дисскусионный, но да - панику сбили.
Вопрос в другом - где был бы курс, если бы НБУ не выкупал излишки нерезовской валюты? Опять же непонятно - а весь ли это отложенный спрос?
не мог НБУ не выкупать.
ради эфемерных временных овгз накрыть медным тазом производителей?
молочники жалуются второй месяц: польское молоко на полке уже дешевле.

Что за польское молоко, которым всё время стращают? В упор не вижу "на полке".
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, proftpd66, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram, Баблонавт, Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 13:21

  Yuri_T написав:zzzzzz
безумству храбрых поём мы песни (с)
так продал?

зы. удивляюсь твоей выдержке. год назад ты бы уже весь монитор заплевал, сорри за мой фр. :mrgreen:


Да продал, я вчера написал.
Добавлено: Ср 02 окт, 2019 16:36
Вообщем рассказываю, в час дня продал по 25,57
Потому думаю, а пройдусь по банкам, вдруг где-то чего-то куплю.
Пошел по банкам в Альфе откупил 17% по 25,35
И еще 55% в ПУМБе по 25,40 ( сразу за мной курс поменяли на 25,60 )
Потом позвонил в обменку и вот эти 72% откупленных слил по 25,75
Живите своим умом!
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