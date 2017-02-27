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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 03 жов, 2019 13:48
остановите курс наконец то
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kivin
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Додано: Чет 03 жов, 2019 13:52
Alex2007 написав:
1) если действительно на чр упадем под 25 и продержимся там все выходные, то рост опять откладывать придется.
2)
proftpd66 написав:
Нет возможности успеть купить в случае прыжка .
Если человек работает, то ему надо уволится с работы чтобы торговать макулатурой? Ещё бывает сбой.
что да - то да.
3) Удивляюсь что на межбанке не дали слиться людям выше 25. Дадут ли - ооочень большой вопрос.
А я не дивуюсь, якраз рівень 25 розглядав як крайній, бо якби пройшли його було б зле.
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Додано: Чет 03 жов, 2019 14:03
kivin написав:
остановите курс наконец то
Остановим, позже.
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Andrew_
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Додано: Чет 03 жов, 2019 14:05
Andrew_ написав: kivin написав:
остановите курс наконец то
Остановим, позже.
Папизже. Похоже, чувак скоро вернецца.
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Додано: Чет 03 жов, 2019 14:08
Mazay256 написав: Starikan написав:
Что за польское молоко, которым всё время стращают? В упор не вижу "на полке".
Видел в продаже польское Mlekovita по 18 гривен. Наше дороже
Вчера в одной из сетей было по 18.99. И это цена за 1 литр. Не за 900 г и даже не за 1000 г. За честный литр молока 3.2%. На вкус приятное, не порошковое.
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alter
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Додано: Чет 03 жов, 2019 14:10
alter написав: Mazay256 написав: Starikan написав:
Что за польское молоко, которым всё время стращают? В упор не вижу "на полке".
Видел в продаже польское Mlekovita по 18 гривен. Наше дороже
Вчера в одной из сетей было по 18.99. И это цена за 1 литр. Не за 900 г и даже не за 1000 г. За честный литр молока 3.2%. На вкус приятное, не порошковое.
блин вот чего мне так не везет ... два или три супермаркета рядом и ни в одном нету польского по 19 грн
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги строятся, вражеские части на границе тренируються, газопровод ведут в обход ...к чему бы это ?
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Додано: Чет 03 жов, 2019 14:10
Откупил 60% по 25,04
Живите своим умом!
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Додано: Чет 03 жов, 2019 14:19
Пока вниз? А может отложенный старт?
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portoz
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Додано: Чет 03 жов, 2019 14:23
Какая сеть продает так дешево молоко?
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Andrew_
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Додано: Чет 03 жов, 2019 14:27
Andrew_ написав: lrs7719 написав: Yuri_T написав:
если 1,5 гривны за 3 дня не стратосфера, то что тогда стратосфера?
Замечу, 1.5 гривны - без каких-либо внятных причин.
Причина одна, загон, отскок дохлой кошки.
И ничего нового годами, но развод работает, оленьи колокольчики звенят.
Black Jack - White Business
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ruvex
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