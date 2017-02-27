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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 23552356235723582359>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 264
Не нижче 24.50
50%
132
24.25 - 24.49
7%
18
24.00 - 24.24
12%
32
23.75 - 23.99
5%
13
23.50 - 23.74
6%
16
23.25 - 23.49
2%
4
23.00 - 23.24
5%
13
Нижче 23.00
14%
36
Всього голосів : 264
Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 13:48

Re: Валютный рынок в контексте ДС

остановите курс наконец то
kivin
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 13:52

  Alex2007 написав:1) если действительно на чр упадем под 25 и продержимся там все выходные, то рост опять откладывать придется.
2)
  proftpd66 написав:
Нет возможности успеть купить в случае прыжка .

Если человек работает, то ему надо уволится с работы чтобы торговать макулатурой? Ещё бывает сбой.

что да - то да.

3) Удивляюсь что на межбанке не дали слиться людям выше 25. Дадут ли - ооочень большой вопрос.

А я не дивуюсь, якраз рівень 25 розглядав як крайній, бо якби пройшли його було б зле.
twin
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 14:03

  kivin написав:остановите курс наконец то

Остановим, позже.
Andrew_
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 14:05

  Andrew_ написав:
  kivin написав:остановите курс наконец то

Остановим, позже.

Папизже. Похоже, чувак скоро вернецца.
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 14:08

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Mazay256 написав:
  Starikan написав:Что за польское молоко, которым всё время стращают? В упор не вижу "на полке".


Видел в продаже польское Mlekovita по 18 гривен. Наше дороже


Вчера в одной из сетей было по 18.99. И это цена за 1 литр. Не за 900 г и даже не за 1000 г. За честный литр молока 3.2%. На вкус приятное, не порошковое.
alter
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 14:10

  alter написав:
Mazay256 написав:
  Starikan написав:Что за польское молоко, которым всё время стращают? В упор не вижу "на полке".


Видел в продаже польское Mlekovita по 18 гривен. Наше дороже


Вчера в одной из сетей было по 18.99. И это цена за 1 литр. Не за 900 г и даже не за 1000 г. За честный литр молока 3.2%. На вкус приятное, не порошковое.

блин вот чего мне так не везет ... два или три супермаркета рядом и ни в одном нету польского по 19 грн :(
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги строятся, вражеские части на границе тренируються, газопровод ведут в обход ...к чему бы это ?
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Откупил 60% по 25,04
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 14:19

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Пока вниз? А может отложенный старт?
portoz
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 14:23

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Какая сеть продает так дешево молоко?
Andrew_
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 14:27

  Andrew_ написав:
  lrs7719 написав:
  Yuri_T написав:
если 1,5 гривны за 3 дня не стратосфера, то что тогда стратосфера?


Замечу, 1.5 гривны - без каких-либо внятных причин.

Причина одна, загон, отскок дохлой кошки.

И ничего нового годами, но развод работает, оленьи колокольчики звенят.
Black Jack - White Business
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