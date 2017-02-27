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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 03 жов, 2019 14:31
Пробили 25 на нале...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Додано: Чет 03 жов, 2019 14:33
Andrew_ написав:
Какая сеть продает так дешево молоко?
Без понятия, тлф из миняйло нашел.
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Чет 03 жов, 2019 14:34
Виктрия 25,00/ 25,25
Виктория сломалась, несите новую
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Чет 03 жов, 2019 14:36
Думаю, это был не загон, а фальстарт.
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Dobrofey
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Додано: Чет 03 жов, 2019 14:36
zzzzzz написав:
Откупил 60% по 25,04
В кінці відкатного дня робити відкуп, не розумію...
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twin
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Додано: Чет 03 жов, 2019 14:40
twin написав: zzzzzz написав:
Откупил 60% по 25,04
В кінці відкатного дня робити відкуп, не розумію...
1,5 часа было не ясно.
Задним умом по графикам все умные)
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Чет 03 жов, 2019 14:40
twin написав: zzzzzz написав:
Откупил 60% по 25,04
В кінці відкатного дня робити відкуп, не розумію...
тем более завтра тяпница...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Додано: Чет 03 жов, 2019 14:43
Dobrofey написав:
Думаю, это был не загон, а фальстарт.
Зате всі побачили (пригадали) як стрімко можуть розвиватись події)
Але тим не менше правило маржі 50коп+, про яке згадував на початку зростання, працює чітко.
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twin
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Додано: Чет 03 жов, 2019 14:50
zzzzzz
Нє ну я ще розумію побачити на графіку стоп і відскок хоч на 2коп. А тут натяку ніякого, просто спуск плавний, навіть рижиком не пахне)
ПС до речі, після обіду тут графік тормозить, треба дивитись на іншому..)
Востаннє редагувалось twin
в Чет 03 жов, 2019 14:52, всього редагувалось 1 раз.
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twin
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Додано: Чет 03 жов, 2019 14:51
twin написав:zzzzzz
Нє ну я ще розумію побачити на графіку стоп і відскок хоч на 2коп. А тут натяку ніякого, просто спуск плавний, навіть рижиком не пахне)
Вот я и предполагал что в 15:30 может быть отскок и решил не рисковать.
Живите своим умом!
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zzzzzz
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