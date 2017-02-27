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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2356235723582359>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 264
Не нижче 24.50
50%
132
24.25 - 24.49
7%
18
24.00 - 24.24
12%
32
23.75 - 23.99
5%
13
23.50 - 23.74
6%
16
23.25 - 23.49
2%
4
23.00 - 23.24
5%
13
Нижче 23.00
14%
36
Всього голосів : 264
Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 14:31

Пробили 25 на нале...
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asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 14:33

  Andrew_ написав:Какая сеть продает так дешево молоко?

Без понятия, тлф из миняйло нашел.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 14:34

Виктрия 25,00/ 25,25

Виктория сломалась, несите новую
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 14:36

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Думаю, это был не загон, а фальстарт.
Dobrofey
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 14:36

  zzzzzz написав:Откупил 60% по 25,04

В кінці відкатного дня робити відкуп, не розумію...
twin
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 14:40

  twin написав:
  zzzzzz написав:Откупил 60% по 25,04

В кінці відкатного дня робити відкуп, не розумію...

1,5 часа было не ясно.
Задним умом по графикам все умные)
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 14:40

  twin написав:
  zzzzzz написав:Откупил 60% по 25,04
В кінці відкатного дня робити відкуп, не розумію...
тем более завтра тяпница...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 14:43

  Dobrofey написав:Думаю, это был не загон, а фальстарт.

Зате всі побачили (пригадали) як стрімко можуть розвиватись події)

Але тим не менше правило маржі 50коп+, про яке згадував на початку зростання, працює чітко.
twin
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 14:50

zzzzzz
Нє ну я ще розумію побачити на графіку стоп і відскок хоч на 2коп. А тут натяку ніякого, просто спуск плавний, навіть рижиком не пахне)

ПС до речі, після обіду тут графік тормозить, треба дивитись на іншому..)
Востаннє редагувалось twin в Чет 03 жов, 2019 14:52, всього редагувалось 1 раз.
twin
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 14:51

  twin написав:zzzzzz
Нє ну я ще розумію побачити на графіку стоп і відскок хоч на 2коп. А тут натяку ніякого, просто спуск плавний, навіть рижиком не пахне)

Вот я и предполагал что в 15:30 может быть отскок и решил не рисковать.
Живите своим умом!
zzzzzz
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  #<1 ... 2356235723582359>
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