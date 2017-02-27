шо ж раз падаетЪ - то подставил свежее ведро по 24.75
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 03 жов, 2019 14:51
Re: Валютный рынок в контексте ДС
шо ж раз падаетЪ - то подставил свежее ведро по 24.75
Додано: Чет 03 жов, 2019 14:53
Офіційний курс гривні до іноземних валют (за 100 одиниць)
Починає діяти з...........03.10.2019.............04.10.2019
дата розрахунку..........02.10.2019.............03.10.2019
Долар США.................2485,9769..............2487,7122
После полудня гривна отыграла 2.5 копейки.
Стартовали на 6 копеек выше вчерашнего закрытия, что значительно скромнее предыдущих ночных подскоков, и сразу начали снижение без оборотов. До 11 опустились на 7 копеек, уйдя ниже вчерашнего закрытия. Примерно в это время стартовали активные торги, которые проходили в относительном балансе с очень легким избытком валюты. До 12 опустились на 3 копейки. После 12 укрепление гривны ускорилось, результатом чего стало снижение на 4.5 копейки за 30 минут. В 12-30 начался обеденный перерыв. Обедали более двух часов, до 14-40. Подкрепившись, с новыми силами продолжили падать. До 15-30, времени фиксации официального курса, успели пролететь 8 копеек, похоже, что уже без оборотов.
Этот день в истории:
2017 - 2670.41 (-183)
2018 - 2832.00 (-345)
2016 - 2592.06
2015 - 2114.74
Додано: Чет 03 жов, 2019 15:01
Не мог же курс доллара уйти в 0, где-то затормозил - и после случайного (или не случайного) колебания рынка начался саморазогрев МБ. Без всяких "фундаментальных" причин.
А тут и СМИ расстарались "обвал гривны, спасайся, кто может, нерезы бегут!".
Валютчики радостно подхватили, курсовая пила для них - заработок.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, proftpd66, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram, Баблонавт, Долярчик
Додано: Чет 03 жов, 2019 15:01
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Вот этими необьяснимыми и неоправданными ночными подскоками , без обьемов, и загнали гривну на этот фейковый отскок для очередной сезонной стрижки оленей.
Нал продолжает урепляться еще быстрее межбанка. Все покраснело, как листья осеннего винограда.
Киев 24,89
Додано: Чет 03 жов, 2019 15:05
Re: Валютный рынок в контексте ДС
24.75-24.98 чернiвцi
Додано: Чет 03 жов, 2019 15:05
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Добро пожаловать в новый век аленеводства. Теперь побежали все сливать. Быстро НБУ дрессирует своё послушное стадо. Теперь будут аленить народ креативно, в духе Квартал 95.
Додано: Чет 03 жов, 2019 15:08
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Когда шли вниз, тоже были ночные движения. Такие же необъяснимые и фейковые.
Уже давно открытие на уровне предыдущего закрытия скорее исключение, чем правило.
Додано: Чет 03 жов, 2019 15:10
Re: Валютный рынок в контексте ДС
завтра будет опять 24
|