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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2356235723582359

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 264
Не нижче 24.50
50%
132
24.25 - 24.49
7%
18
24.00 - 24.24
12%
32
23.75 - 23.99
5%
13
23.50 - 23.74
6%
16
23.25 - 23.49
2%
4
23.00 - 23.24
5%
13
Нижче 23.00
14%
36
Всього голосів : 264
Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 14:51

Re: Валютный рынок в контексте ДС

шо ж раз падаетЪ - то подставил свежее ведро по 24.75
:mrgreen:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 14:53

Офіційний курс гривні до іноземних валют (за 100 одиниць)
Починає діяти з...........03.10.2019.............04.10.2019
дата розрахунку..........02.10.2019.............03.10.2019
Долар США.................2485,9769..............2487,7122
После полудня гривна отыграла 2.5 копейки.
Стартовали на 6 копеек выше вчерашнего закрытия, что значительно скромнее предыдущих ночных подскоков, и сразу начали снижение без оборотов. До 11 опустились на 7 копеек, уйдя ниже вчерашнего закрытия. Примерно в это время стартовали активные торги, которые проходили в относительном балансе с очень легким избытком валюты. До 12 опустились на 3 копейки. После 12 укрепление гривны ускорилось, результатом чего стало снижение на 4.5 копейки за 30 минут. В 12-30 начался обеденный перерыв. Обедали более двух часов, до 14-40. Подкрепившись, с новыми силами продолжили падать. До 15-30, времени фиксации официального курса, успели пролететь 8 копеек, похоже, что уже без оборотов.

Этот день в истории:
2017 - 2670.41 (-183)
2018 - 2832.00 (-345)

2016 - 2592.06
2015 - 2114.74
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 15:01

  ruvex написав:
  Andrew_ написав:
  lrs7719 написав: Замечу, 1.5 гривны - без каких-либо внятных причин.
Причина одна, загон, отскок дохлой кошки.
И ничего нового годами, но развод работает, оленьи колокольчики звенят.

Не мог же курс доллара уйти в 0, где-то затормозил - и после случайного (или не случайного) колебания рынка начался саморазогрев МБ. Без всяких "фундаментальных" причин.
А тут и СМИ расстарались "обвал гривны, спасайся, кто может, нерезы бегут!".
Валютчики радостно подхватили, курсовая пила для них - заработок.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, proftpd66, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram, Баблонавт, Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 15:01

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Сибарит написав:Стартовали на 6 копеек выше вчерашнего закрытия, что значительно скромнее предыдущих ночных подскоков, и сразу начали снижение без оборотов.


Вот этими необьяснимыми и неоправданными ночными подскоками , без обьемов, и загнали гривну на этот фейковый отскок для очередной сезонной стрижки оленей.

Нал продолжает урепляться еще быстрее межбанка. Все покраснело, как листья осеннего винограда.

Киев 24,89
Surfer
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 15:05

Re: Валютный рынок в контексте ДС

24.75-24.98 чернiвцi
витя
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 15:05

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Добро пожаловать в новый век аленеводства. Теперь побежали все сливать. Быстро НБУ дрессирует своё послушное стадо. Теперь будут аленить народ креативно, в духе Квартал 95.
BenDover
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 15:08

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Surfer написав:Вот этими необьяснимыми и неоправданными ночными подскоками , без обьемов, и загнали гривну на этот фейковый отскок для очередной сезонной стрижки оленей.

Когда шли вниз, тоже были ночные движения. Такие же необъяснимые и фейковые.
Уже давно открытие на уровне предыдущего закрытия скорее исключение, чем правило.
Сибарит
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