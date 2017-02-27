Додано: Чет 03 жов, 2019 16:13

kivin написав: завтра будет опять 24 завтра будет опять 24

24 не будет.Это был нереальный курс во всяком случае "на моменте",писал об этом еще когда была понижательный шабаш месяц-два назад.А вот за мои несколько сообщений пару дней назад ,что курс откатится к 25, или к 25 "с небольшим хвостиком" -я не получил ни одного так сказать "одобрения" от здешнего сообществаНарод не поверил очевидно и не воспринял как вариант, ведь рост был в ежечасовом графике на тот момент,а ведь точной цели отката кроме меня никто не написал вродеСейчас я считаю, что это все. Откат если не завершен,то близок к финишу.Возле 25 плюс-минус поболтаемся, а потом уже не такими рывками и ракетами, но все равно по чуть-чуть в горы.Буду ли покупать какую-либо валюту на этих уровнях.Утвердительно.Не ловлю капчели, а просто реализую личные стратегические цели.Буду ли всецело "работать" в гривне когда-нибудь.Безусловно.Это произойдет, когда в стране будут цивилизованные правила игрыи не будет такой волатильности на рынке.И вообще валюта на данном этапе нужна не для самоцели,а для реализации планов,т.е. валюта подходит лишь как средство временного сбережения,а вот как средство накопления ,к примеру, для пенсионных сбережений - валюта не подходит на 100%,даже на 300%,т.е. это как бы аксиома,не зависимо от вида валюты, вдвойне несерьезно в этом плане говорить о гривне.