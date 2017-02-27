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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2358235923602361>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 264
Не нижче 24.50
50%
132
24.25 - 24.49
7%
18
24.00 - 24.24
12%
32
23.75 - 23.99
5%
13
23.50 - 23.74
6%
16
23.25 - 23.49
2%
4
23.00 - 23.24
5%
13
Нижче 23.00
14%
36
Всього голосів : 264
Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 15:22

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Гетманцев заявил, что надо ФОПам запретить работать в сфере услуг, достаточно ФОПам оставить торговлю и производство.

Вот заставь дурака Богу молиться, он и лоб расшибет.
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 15:27

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  BenDover написав:будут аленить народ креативно, в духе Квартал 95.


як славнозвісна сцена із роялем - коронна фішка верховнокомандувача :)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0 ... 0%BD%D0%B8
+50грн !
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 15:48

Re: Валютный рынок в контексте ДС

я в общем-то и не удивлюсь если они старый добрый дивер нарисуют.
От тогда точно ховаться нужно будет.
https://i.paste.pics/ce3506535f87886e7e ... c2cd5e.png

А могли бы держать 26 - 28 длительное время (несколько лет, без таких сильных перекосов) и действительно курс бы устраивал всех. И цены тоже показывали бы нормальную динамику. И депозиты можно было бы в гривне без сильного стрема держать. А так только текущие.
Но походу цели немного другие у ребят.
Востаннє редагувалось Alex2007 в Чет 03 жов, 2019 15:54, всього редагувалось 1 раз.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 15:51

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Alex2007 написав:часто слышно от керманычей, что у нас валютная стабильность.
Они это серьезно так считают?


Не верю в грн. еще с 2008. Буду уходить из нее по любому курсу. А тем более после того, кого навыбирали.
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 16:01

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Сибарит написав:Вчера НБУ, похоже, продал около 200 млн. Хоть цифра кажется очень завышенной, пока мы в нее поверим. Но постараемся не забыть проверить, когда появится больше данных.

НБУ объем подтвердил: https://news.finance.ua/ru/news/-/45748 ... anij-kursa
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 16:12

  Сибарит написав:
  Surfer написав:Вот этими необьяснимыми и неоправданными ночными подскоками , без обьемов, и загнали гривну на этот фейковый отскок для очередной сезонной стрижки оленей.

Когда шли вниз, тоже были ночные движения. Такие же необъяснимые и фейковые.
Уже давно открытие на уровне предыдущего закрытия скорее исключение, чем правило.

Да, Вы правы,
когда падали, по крайней мере в последнее время, основные толчки вниз давали утренние загоны. Но еще было немало падений после 15 часов, когда и оборотов почти небыло
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 16:13

  kivin написав:завтра будет опять 24


24 не будет.Это был нереальный курс во всяком случае "на моменте",писал об этом еще когда была понижательный шабаш месяц-два назад.

А вот за мои несколько сообщений пару дней назад ,что курс откатится к 25, или к 25 "с небольшим хвостиком" -
я не получил ни одного так сказать "одобрения" от здешнего сообщества :?

Народ не поверил очевидно и не воспринял как вариант, ведь рост был в ежечасовом графике на тот момент,
а ведь точной цели отката кроме меня никто не написал вроде :?

Сейчас я считаю, что это все. Откат если не завершен,то близок к финишу.

Возле 25 плюс-минус поболтаемся, а потом уже не такими рывками и ракетами, но все равно по чуть-чуть в горы.

Буду ли покупать какую-либо валюту на этих уровнях.Утвердительно.Не ловлю капчели, а просто реализую личные стратегические цели.

Буду ли всецело "работать" в гривне когда-нибудь.
Безусловно.
Это произойдет, когда в стране будут цивилизованные правила игры
и не будет такой волатильности на рынке.
И вообще валюта на данном этапе нужна не для самоцели,
а для реализации планов,
т.е. валюта подходит лишь как средство временного сбережения,
а вот как средство накопления ,к примеру, для пенсионных сбережений - валюта не подходит на 100%,даже на 300%,т.е. это как бы аксиома,
не зависимо от вида валюты, вдвойне несерьезно в этом плане говорить о гривне.
Автор77
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 16:23

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Зображення

Такого дикого развода, чтоб на +1.5-2грн за пару дней и -1 грн за день (сегодня) не было даже во время Лерки 15-18 годов.


А МБ вообще свалился на 24.57
Востаннє редагувалось Alex2007 в Чет 03 жов, 2019 16:24, всього редагувалось 1 раз.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 16:23

  Автор77 написав:
  kivin написав:завтра будет опять 24


24 не будет.Это был нереальный курс во всяком случае "на моменте",писал об этом еще когда была понижательный шабаш месяц-два назад.

А вот за мои несколько сообщений пару дней назад ,что курс откатится к 25, или к 25 "с небольшим хвостиком" -
я не получил ни одного так сказать "одобрения" от здешнего сообщества :?

Народ не поверил очевидно и не воспринял как вариант, ведь рост был в ежечасовом графике на тот момент,
а ведь точной цели отката кроме меня никто не написал вроде :?

Сейчас я считаю, что это все. Откат если не завершен,то близок к финишу.

Возле 25 плюс-минус поболтаемся, а потом уже не такими рывками и ракетами, но все равно по чуть-чуть в горы.

Буду ли покупать какую-либо валюту на этих уровнях.Утвердительно.Не ловлю капчели, а просто реализую личные стратегические цели.

Буду ли всецело "работать" в гривне когда-нибудь.
Безусловно.
Это произойдет, когда в стране будут цивилизованные правила игры
и не будет такой волатильности на рынке.
И вообще валюта на данном этапе нужна не для самоцели,
а для реализации планов,
т.е. валюта подходит лишь как средство временного сбережения,
а вот как средство накопления ,к примеру, для пенсионных сбережений - валюта не подходит на 100%,даже на 300%,т.е. это как бы аксиома,
не зависимо от вида валюты, вдвойне несерьезно в этом плане говорить о гривне.
позвольте полюбопытствовать, это вы щас сами с собой разговаривали? :) :)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 16:33

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Alex2007 написав:часто слышно от керманычей, что у нас валютная стабильность.
Они это серьезно так считают?

Не знаю как там керманычи, но я считаю что курсообразование стало рыночным как никогда.
Не верите?
Посмотрите на междусобойную динамику мажоров.
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
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