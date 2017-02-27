Гетманцев заявил, что надо ФОПам запретить работать в сфере услуг, достаточно ФОПам оставить торговлю и производство.
Вот заставь дурака Богу молиться, он и лоб расшибет.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 03 жов, 2019 15:22
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Гетманцев заявил, что надо ФОПам запретить работать в сфере услуг, достаточно ФОПам оставить торговлю и производство.
Вот заставь дурака Богу молиться, он и лоб расшибет.
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Чет 03 жов, 2019 15:27
Re: Валютный рынок в контексте ДС
як славнозвісна сцена із роялем - коронна фішка верховнокомандувача
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Чет 03 жов, 2019 15:48
Re: Валютный рынок в контексте ДС
я в общем-то и не удивлюсь если они старый добрый дивер нарисуют.
От тогда точно ховаться нужно будет.
А могли бы держать 26 - 28 длительное время (несколько лет, без таких сильных перекосов) и действительно курс бы устраивал всех. И цены тоже показывали бы нормальную динамику. И депозиты можно было бы в гривне без сильного стрема держать. А так только текущие.
Но походу цели немного другие у ребят.
Востаннє редагувалось Alex2007 в Чет 03 жов, 2019 15:54, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 03 жов, 2019 15:51
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Чет 03 жов, 2019 16:01
Re: Валютный рынок в контексте ДС
НБУ объем подтвердил: https://news.finance.ua/ru/news/-/45748 ... anij-kursa
Додано: Чет 03 жов, 2019 16:12
Да, Вы правы,
когда падали, по крайней мере в последнее время, основные толчки вниз давали утренние загоны. Но еще было немало падений после 15 часов, когда и оборотов почти небыло
Додано: Чет 03 жов, 2019 16:13
24 не будет.Это был нереальный курс во всяком случае "на моменте",писал об этом еще когда была понижательный шабаш месяц-два назад.
А вот за мои несколько сообщений пару дней назад ,что курс откатится к 25, или к 25 "с небольшим хвостиком" -
я не получил ни одного так сказать "одобрения" от здешнего сообщества
Народ не поверил очевидно и не воспринял как вариант, ведь рост был в ежечасовом графике на тот момент,
а ведь точной цели отката кроме меня никто не написал вроде
Сейчас я считаю, что это все. Откат если не завершен,то близок к финишу.
Возле 25 плюс-минус поболтаемся, а потом уже не такими рывками и ракетами, но все равно по чуть-чуть в горы.
Буду ли покупать какую-либо валюту на этих уровнях.Утвердительно.Не ловлю капчели, а просто реализую личные стратегические цели.
Буду ли всецело "работать" в гривне когда-нибудь.
Безусловно.
Это произойдет, когда в стране будут цивилизованные правила игры
и не будет такой волатильности на рынке.
И вообще валюта на данном этапе нужна не для самоцели,
а для реализации планов,
т.е. валюта подходит лишь как средство временного сбережения,
а вот как средство накопления ,к примеру, для пенсионных сбережений - валюта не подходит на 100%,даже на 300%,т.е. это как бы аксиома,
не зависимо от вида валюты, вдвойне несерьезно в этом плане говорить о гривне.
Додано: Чет 03 жов, 2019 16:23
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Такого дикого развода, чтоб на +1.5-2грн за пару дней и -1 грн за день (сегодня) не было даже во время Лерки 15-18 годов.
А МБ вообще свалился на 24.57
Востаннє редагувалось Alex2007 в Чет 03 жов, 2019 16:24, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 03 жов, 2019 16:23
позвольте полюбопытствовать, это вы щас сами с собой разговаривали?
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Чет 03 жов, 2019 16:33
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Не знаю как там керманычи, но я считаю что курсообразование стало рыночным как никогда.
Не верите?
Посмотрите на междусобойную динамику мажоров.
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
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