Alex2007 написав:А могли бы держать 26 - 28 длительное время (несколько лет, без таких сильных перекосов) и действительно курс бы устраивал всех. И цены тоже показывали бы нормальную динамику. И депозиты можно было бы в гривне без сильного стрема держать.
В определенных кругах волюнтаризм в курсообразовании считается моветоном.
Моё среднесрочное кредо: buy USD/UAH at market price
Alex2007 написав:часто слышно от керманычей, что у нас валютная стабильность. Они это серьезно так считают?
Не верю в грн. еще с 2008. Буду уходить из нее по любому курсу. А тем более после того, кого навыбирали.
И ЭТО правильно, тем более, вскоре в нал выплеснется на 1 млрд. :
Речь идет о выделении из общего бюджета страны предназначенного на оборону и безопасность 27 млрд 986 млн грн. и передачу этих средств в полное распоряжение Зеленского через структуры СНБО с правом самостоятельного решения направлений финансирования этими деньгами. Грубо говоря финансовая заначка, "общак" на личные расходы президента и его окружения ВНЕ общего бюджетного процесса.
Puente написав:Ну напевно - треба ж , наприклад , визначитися з пенсійними накопиченнями . В чому ? Питання конкретне і дуже слизьке . Якщо не в валюті - то взагалі ...
В наших умовах ніхто нічого краще нерухомості не придумав в довгостроковому плані. Єдина умова ця нерухомість хоч житлова,хоч комерційна - має бути якісна та локаційна. Валюта не годиться для довгострокових накопичень,це напевно ніхто під сумнів не ставить.Два невеликих приклади - локаційна, але недорога старенька квартира в Києві,придбана 15 років тому в Києві за 22-23 тис.дол., плюс вкладення в ремонт зараз дає віддачу 500 дол. на місяць.Не аби що, але зважаючи на суму вкладень - непогано. Також знаю випадок,коли нежитлова в регіоні,навіть не в обл.центрі ,придбана 20 років тому по 200 дол. за 1 кв.м. ,зараз дає віддачу 25 дол. на 1 кв.м. на місяць, в рік це відповідно 300 дол. за 1 кв.м. Ніяка валюта не може зрівнятися з такою віддачею та надійністю.Навіть якщо зовсім давні часи взяти - майже нічого не зберегло цінність з часів Союзу,в що перетворилися килими,кришталь і т.п. всім відомо, ну не беремо там антикваріат - це екзотика,в цьому розбиратися потрібно, та й із зберіганням головна біль, а от вдала нерухомість подеколи має більшу цінність,ніж деякі сучасні новобудови.
Тому валюта - це як білет в трамвай,
потрібна лише щоб доїхати до конкретної інвестиції
Востаннє редагувалось Автор77 в Чет 03 жов, 2019 16:50, всього редагувалось 1 раз.
Alex2007 написав:У меня как у пересичного к гривне как не было доверия после 2014 года, так уже и не будет. Пусть продолжают т.н. "дедолларизацию" до 22 или до скольки там, только чтоб потом не бахнуло 28 за недели две, а потом 35-40. И никакие интервенции по 200 млн уже не помогут.
во вы медленно уверенно, но своим умом дошли до того что у меня в подписи
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги строятся, вражеские части на границе тренируються, газопровод ведут в обход ...к чему бы это ?
Puente написав:Ну напевно - треба ж , наприклад , визначитися з пенсійними накопиченнями . В чому ? Питання конкретне і дуже слизьке . Якщо не в валюті - то взагалі ...
В наших умовах ніхто нічого краще нерухомості не придумав в довгостроковому плані. Єдина умова ця нерухомість хоч житлова,хоч комерційна - має бути якісна та локаційна. Валюта не годиться для довгострокових накопичень,це напевно ніхто під сумнів не ставить.Два невеликих приклади - локаційна, але недорога квартира в Києві,придбана 15 років тому в Києві за 22-23 тис.дол., плюс вкладення в ремонт зараз дає віддачу 500 дол. на місяць.Не аби що, але зважаючи на суму вкладень - непогано. Також знаю випадок,коли нежитлова в регіоні,навіть не в обл.центрі ,придбана 20 років тому по 200 дол. за 1 кв.м. ,зараз дає віддачу 25 дол. на 1 кв.м. на місяць, в рік це відповідно 300 дол. за 1 кв.м. Ніяка валюта не може зрівнятися з такою віддачею та надійністю.
Недвижимость тоже легко экспроприировать ...Увы доказано Крымом и ДНр. Но, конечно если имеется дар Ванги, где правильно купить, то наверное да.
Оказывается, курс вырос из-за того, что Резонанс "своевременно не внес соответствующие изменения в программный комплекс, в части возможности округления сумм, кратных 10 копейкам." Не верите? Сегодняшння статья на финансах: https://news.finance.ua/ru/news/-/45753 ... shhika-rro