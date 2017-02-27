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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2359236023612362>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 264
Не нижче 24.50
50%
132
24.25 - 24.49
7%
18
24.00 - 24.24
12%
32
23.75 - 23.99
5%
13
23.50 - 23.74
6%
16
23.25 - 23.49
2%
4
23.00 - 23.24
5%
13
Нижче 23.00
14%
36
Всього голосів : 264
Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 16:33

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Ну напевно - треба ж , наприклад , визначитися з пенсійними накопиченнями . В чому ? Питання конкретне і дуже слизьке . Якщо не в валюті - то взагалі ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 16:36

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Alex2007 написав:А могли бы держать 26 - 28 длительное время (несколько лет, без таких сильных перекосов) и действительно курс бы устраивал всех. И цены тоже показывали бы нормальную динамику. И депозиты можно было бы в гривне без сильного стрема держать.

В определенных кругах волюнтаризм в курсообразовании считается моветоном.
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
vovan_prm
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 16:39

Тру-Ля-Ля...по клавишам рояля...

  malchinko_vitaliy написав:
  Alex2007 написав:часто слышно от керманычей, что у нас валютная стабильность.
Они это серьезно так считают?


Не верю в грн. еще с 2008. Буду уходить из нее по любому курсу. А тем более после того, кого навыбирали.


И ЭТО правильно, тем более, вскоре в нал выплеснется на 1 млрд. 8) :
Речь идет о выделении из общего бюджета страны предназначенного на оборону и безопасность 27 млрд 986 млн грн. и передачу этих средств в полное распоряжение Зеленского через структуры СНБО с правом самостоятельного решения направлений финансирования этими деньгами. Грубо говоря финансовая заначка, "общак" на личные расходы президента и его окружения ВНЕ общего бюджетного процесса.
Ser Fil
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 16:42

  Alex2007 написав:Зображення

Такого дикого развода, чтоб на +1.5-2грн за пару дней и -1 грн за день (сегодня) не было даже во время Лерки 15-18 годов.


А МБ вообще свалился на 24.57

Все вірно, тепер точно посипались) Але ринок не спішить.
Завтра показовий день, з графіку вже видно, буде відскок.
twin
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 16:49

  Alex2007 написав:У меня как у пересичного к гривне как не было доверия после 2014 года, так уже и не будет. Пусть продолжают т.н. "дедолларизацию" до 22 или до скольки там, только чтоб потом не бахнуло 28 за недели две, а потом 35-40. И никакие интервенции по 200 млн уже не помогут.
во вы медленно уверенно, но своим умом дошли до того что у меня в подписи :mrgreen:
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги строятся, вражеские части на границе тренируються, газопровод ведут в обход ...к чему бы это ?
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 16:52

Вроде и не 1 апреля сегодня...

Оказывается, курс вырос из-за того, что Резонанс "своевременно не внес соответствующие изменения в программный комплекс, в части возможности округления сумм, кратных 10 копейкам."
Не верите? Сегодняшння статья на финансах: https://news.finance.ua/ru/news/-/45753 ... shhika-rro
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 17:31

  vovan_prm написав:
  Alex2007 написав:часто слышно от керманычей, что у нас валютная стабильность.
Они это серьезно так считают?

Не знаю как там керманычи, но я считаю что курсообразование стало рыночным как никогда.
Не верите?
Посмотрите на междусобойную динамику мажоров.


Ну а зачем тогда надо было из резервов выливать 200 млн?
Рынок бы сам отрегулировался. Через месяц бы достигли например 26.5 или 27. И полив бы пошел бы от самих продавцов. Даже может без помощи НБУ.
Достаточно было в понедельник вторник пару десятков млн слить на мб.
И максимум что увидели бы вчера-сегодня - 25, 25.5 (а не 26.5 кое-где).

А эти отмазки про то что рост из за того,
что Резонанс "своевременно не внес соответствующие изменения в программный комплекс, в части возможности округления сумм, кратных 10 копейкам."

это даже нет слов :shock: :D
Такие "технологические" "новости" хороши только для крипты (пока что, даже для нее скоро новости будут посеръезнее) :mrgreen:
Востаннє редагувалось Alex2007 в Чет 03 жов, 2019 17:38, всього редагувалось 1 раз.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 17:38

Ого как межбанк уронили под конец сессии....
Трудно сейчас некоторым валютным пунктам которые затарились )))

Кстати НБУ выдал данные по валютообмену между населением и банками.

Население в сентябре продало 88 млн долларов

Зображення
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 17:42

  Puente написав:Ну напевно - треба ж , наприклад , визначитися з пенсійними накопиченнями . В чому ? Питання конкретне і дуже слизьке . Якщо не в валюті - то взагалі ...


Есть масса инструментов - зарубежные государственные и корпоративные ценные бумаги, золото, земля, недвижимость и т.д. Диверсифай портфолио. Смотри как это успешно работает в других странах. Велосипед изобретать не надо.
А параллельно с этим создавать свой нормальный, цивилизованный рынок капиталов. А то законов по фондовому рынку и ценным бумагам напринимали кучу, но купить ценную бумагу в Украине все равно что выбросить деньги. И комиссия по ценнаы бумагам есть. З/п большую людям платят. Комиссары воры, взяточники, продажные как везде. Пора сажать озимину. :?
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 17:43

Миняйло в Киеве не хочет продавать дешевле 24,95 :mrgreen:
Живите своим умом!
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