Додано: Чет 03 жов, 2019 17:31

vovan_prm написав: Alex2007 написав: часто слышно от керманычей, что у нас валютная стабильность.

Они это серьезно так считают? часто слышно от керманычей, что у нас валютная стабильность.Они это серьезно так считают?

Не знаю как там керманычи, но я считаю что курсообразование стало рыночным как никогда.

Не верите?

Посмотрите на междусобойную динамику мажоров. Не знаю как там керманычи, но я считаю что курсообразование стало рыночным как никогда.Не верите?Посмотрите на междусобойную динамику мажоров.

что Резонанс "своевременно не внес соответствующие изменения в программный комплекс, в части возможности округления сумм, кратных 10 копейкам."

Ну а зачем тогда надо было из резервов выливать 200 млн?Рынок бы сам отрегулировался. Через месяц бы достигли например 26.5 или 27. И полив бы пошел бы от самих продавцов. Даже может без помощи НБУ.Достаточно было в понедельник вторник пару десятков млн слить на мб.И максимум что увидели бы вчера-сегодня - 25, 25.5 (а не 26.5 кое-где).А эти отмазки про то что рост из за того,это даже нет словТакие "технологические" "новости" хороши только для крипты (пока что, даже для нее скоро новости будут посеръезнее)