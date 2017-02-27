Alex2007 написав:А могли бы держать 26 - 28 длительное время (несколько лет, без таких сильных перекосов) и действительно курс бы устраивал всех. И цены тоже показывали бы нормальную динамику. И депозиты можно было бы в гривне без сильного стрема держать.
В определенных кругах волюнтаризм в курсообразовании считается моветоном.
Моё среднесрочное кредо: buy USD/UAH at market price
Alex2007 написав:часто слышно от керманычей, что у нас валютная стабильность. Они это серьезно так считают?
Не верю в грн. еще с 2008. Буду уходить из нее по любому курсу. А тем более после того, кого навыбирали.
И ЭТО правильно, тем более, вскоре в нал выплеснется на 1 млрд. :
Речь идет о выделении из общего бюджета страны предназначенного на оборону и безопасность 27 млрд 986 млн грн. и передачу этих средств в полное распоряжение Зеленского через структуры СНБО с правом самостоятельного решения направлений финансирования этими деньгами. Грубо говоря финансовая заначка, "общак" на личные расходы президента и его окружения ВНЕ общего бюджетного процесса.
Alex2007 написав:У меня как у пересичного к гривне как не было доверия после 2014 года, так уже и не будет. Пусть продолжают т.н. "дедолларизацию" до 22 или до скольки там, только чтоб потом не бахнуло 28 за недели две, а потом 35-40. И никакие интервенции по 200 млн уже не помогут.
во вы медленно уверенно, но своим умом дошли до того что у меня в подписи
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги строятся, вражеские части на границе тренируються, газопровод ведут в обход ...к чему бы это ?
Оказывается, курс вырос из-за того, что Резонанс "своевременно не внес соответствующие изменения в программный комплекс, в части возможности округления сумм, кратных 10 копейкам." Не верите? Сегодняшння статья на финансах: https://news.finance.ua/ru/news/-/45753 ... shhika-rro
Alex2007 написав:часто слышно от керманычей, что у нас валютная стабильность. Они это серьезно так считают?
Не знаю как там керманычи, но я считаю что курсообразование стало рыночным как никогда. Не верите? Посмотрите на междусобойную динамику мажоров.
Ну а зачем тогда надо было из резервов выливать 200 млн? Рынок бы сам отрегулировался. Через месяц бы достигли например 26.5 или 27. И полив бы пошел бы от самих продавцов. Даже может без помощи НБУ. Достаточно было в понедельник вторник пару десятков млн слить на мб. И максимум что увидели бы вчера-сегодня - 25, 25.5 (а не 26.5 кое-где).
А эти отмазки про то что рост из за того,
что Резонанс "своевременно не внес соответствующие изменения в программный комплекс, в части возможности округления сумм, кратных 10 копейкам."
это даже нет слов Такие "технологические" "новости" хороши только для крипты (пока что, даже для нее скоро новости будут посеръезнее)
Востаннє редагувалось Alex2007 в Чет 03 жов, 2019 17:38, всього редагувалось 1 раз.
Puente написав:Ну напевно - треба ж , наприклад , визначитися з пенсійними накопиченнями . В чому ? Питання конкретне і дуже слизьке . Якщо не в валюті - то взагалі ...
Есть масса инструментов - зарубежные государственные и корпоративные ценные бумаги, золото, земля, недвижимость и т.д. Диверсифай портфолио. Смотри как это успешно работает в других странах. Велосипед изобретать не надо. А параллельно с этим создавать свой нормальный, цивилизованный рынок капиталов. А то законов по фондовому рынку и ценным бумагам напринимали кучу, но купить ценную бумагу в Украине все равно что выбросить деньги. И комиссия по ценнаы бумагам есть. З/п большую людям платят. Комиссары воры, взяточники, продажные как везде. Пора сажать озимину.