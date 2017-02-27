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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 03 жов, 2019 17:59
Меняйло не хочет а альфа в онлайне с удовольствием вам все отдаст по 24.95
Додано: Чет 03 жов, 2019 18:00
вас дуже сильно пам'ять підводить, березень-жовтень 2015 гривня була зажата в боковику, тоді качелі досягали 10%, тобто нинішній відскок - квіточки, а весна 2015 дійсно була святом для гойдунців
Додано: Чет 03 жов, 2019 18:02
Так по 24,95 и на улице можно купить любую сумму
Живите своим умом!
Додано: Чет 03 жов, 2019 18:13
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Пора уже предполагать на чем может покачнутся стабильность на рынке в следующий раз.
Мой вариант:
-Штайнмаер и разборки по этому вопросу
-Коломойский плюс МВФ - сладкая парочка
-Nord Stream 2 и ход газовых переговоров в целом
-макроэкономические показатели за 3-й квартал
-рукотворное влияние НБУ для сокращения разрывов в доходах
-возможный некоторый исход капиталов из emerging markets
-психологический фактор понедельника-вторника, который показал, что не все так просто и еще очень рано пить боржоми по поводу стабильности и неволатильности гривны,многие расслабились и потеряли бдительность, а теперь предпочтут перестраховаться на всякий случай.
Последнее на мой взгляд без всяких доп.факторов таки определяет неизбежность осалбления нацвалюты в ближайшие месяцы.
Ближайшая цель - позавчерашняя , т.е. 26, с продолжением сериала в дальнейшие осенние месяцы.
Додано: Чет 03 жов, 2019 18:35
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Инсайдеры говорят, что в банки вливают свеженапечатанную гривну. По данным напечатано за последние 2 дня свыше 30 млрд. Курс только вверх.
Додано: Чет 03 жов, 2019 18:37
ТАЗик .85
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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