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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2359236023612362

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 264
Не нижче 24.50
50%
132
24.25 - 24.49
7%
18
24.00 - 24.24
12%
32
23.75 - 23.99
5%
13
23.50 - 23.74
6%
16
23.25 - 23.49
2%
4
23.00 - 23.24
5%
13
Нижче 23.00
14%
36
Всього голосів : 264
Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 17:59

Меняйло не хочет а альфа в онлайне с удовольствием вам все отдаст по 24.95
serg_igorevich_2017
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 18:00

  Alex2007 написав:Зображення

Такого дикого развода, чтоб на +1.5-2грн за пару дней и -1 грн за день (сегодня) не было даже во время Лерки 15-18 годов.


А МБ вообще свалился на 24.57

вас дуже сильно пам'ять підводить, березень-жовтень 2015 гривня була зажата в боковику, тоді качелі досягали 10%, тобто нинішній відскок - квіточки, а весна 2015 дійсно була святом для гойдунців :mrgreen:
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 18:02

  serg_igorevich_2017 написав:Меняйло не хочет а альфа в онлайне с удовольствием вам все отдаст по 24.95


Так по 24,95 и на улице можно купить любую сумму
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 18:13

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Пора уже предполагать на чем может покачнутся стабильность на рынке в следующий раз.

Мой вариант:
-Штайнмаер и разборки по этому вопросу
-Коломойский плюс МВФ - сладкая парочка
-Nord Stream 2 и ход газовых переговоров в целом
-макроэкономические показатели за 3-й квартал
-рукотворное влияние НБУ для сокращения разрывов в доходах
-возможный некоторый исход капиталов из emerging markets
-психологический фактор понедельника-вторника, который показал, что не все так просто и еще очень рано пить боржоми по поводу стабильности и неволатильности гривны,многие расслабились и потеряли бдительность, а теперь предпочтут перестраховаться на всякий случай.

Последнее на мой взгляд без всяких доп.факторов таки определяет неизбежность осалбления нацвалюты в ближайшие месяцы.

Ближайшая цель - позавчерашняя :) , т.е. 26, с продолжением сериала в дальнейшие осенние месяцы.
Автор77
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 18:35

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Инсайдеры говорят, что в банки вливают свеженапечатанную гривну. По данным напечатано за последние 2 дня свыше 30 млрд. Курс только вверх.
Kabanchik
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 18:37

  serg_igorevich_2017 написав:Меняйло не хочет а альфа в онлайне с удовольствием вам все отдаст по 24.95
ТАЗик .85
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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