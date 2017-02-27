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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2360236123622363

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 264
Не нижче 24.50
50%
132
24.25 - 24.49
7%
18
24.00 - 24.24
12%
32
23.75 - 23.99
5%
13
23.50 - 23.74
6%
16
23.25 - 23.49
2%
4
23.00 - 23.24
5%
13
Нижче 23.00
14%
36
Всього голосів : 264
Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 19:31

  s0v7a написав:Та саме цікаве у наступну середу!!!
Всього 3 млрд. аукціона з продажу ОВДП вівторка передує виплатам середи аж на 7 034 024 975.5 грн.
http://afrtcp.tk/services/payments_sche ... 2019-10-09
Здається комусь знову доведеться потрясти капшуком...
А може й не доведеться! Тут нещодавно обіцяли гривневі семирічки - от туди ця гривня і піде. (можливо)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 20:02

"Вчерашние слухи о покупке иностранцами доллара подтвердились свежей статистикой Нацбанка по гособлигациям. Нерезиденты и правда продали ОВГЗ на вторичном рынке - где-то на 500 млн грн, и часть этой суммы конвертировали на межбанке в доллары для вывода за границу. Этот фактор был дополнительной нагрузкой на курс гривны в среду", - отметил финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

Начало исхода инвесторов ???
andrein
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 20:07

  andrein написав:"Вчерашние слухи о покупке иностранцами доллара подтвердились свежей статистикой Нацбанка по гособлигациям. Нерезиденты и правда продали ОВГЗ на вторичном рынке - где-то на 500 млн грн, и часть этой суммы конвертировали на межбанке в доллары для вывода за границу. Этот фактор был дополнительной нагрузкой на курс гривны в среду", - отметил финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

Начало исхода инвесторов ???


инвесторы скоро убежат все на фоне грядущего кризиса в США. Курс упадет до 50 в лучшем случае.
Kabanchik
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 20:13

  Kabanchik написав:
  andrein написав:"Вчерашние слухи о покупке иностранцами доллара подтвердились свежей статистикой Нацбанка по гособлигациям. Нерезиденты и правда продали ОВГЗ на вторичном рынке - где-то на 500 млн грн, и часть этой суммы конвертировали на межбанке в доллары для вывода за границу. Этот фактор был дополнительной нагрузкой на курс гривны в среду", - отметил финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

Начало исхода инвесторов ???


инвесторы скоро убежат все на фоне грядущего кризиса в США. Курс упадет до 50 в лучшем случае.

В США пока умело купируют кризис, пока наружу вылезло только нехватка ликвидности.
andrein
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 20:19

  andrein написав:"Вчерашние слухи о покупке иностранцами доллара подтвердились свежей статистикой Нацбанка по гособлигациям. Нерезиденты и правда продали ОВГЗ на вторичном рынке - где-то на 500 млн грн, и часть этой суммы конвертировали на межбанке в доллары для вывода за границу. Этот фактор был дополнительной нагрузкой на курс гривны в среду", - отметил финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

Начало исхода инвесторов ???

Вы серьезно ? 530 млн.грн ( 23 млн.долларов) могут качнуть рынок дневной оборот которого около 400 млн долларов ? :mrgreen:

Причем нерезы ничего не продавали в понедельник и вторник, только в среду ( 23 млн.дол)
Живите своим умом!
zzzzzz
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maksimus silvestris

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