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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 03 жов, 2019 19:31
А може й не доведеться! Тут нещодавно обіцяли гривневі семирічки - от туди ця гривня і піде. (можливо)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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asti
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Додано: Чет 03 жов, 2019 20:02
"Вчерашние слухи о покупке иностранцами доллара подтвердились свежей статистикой Нацбанка по гособлигациям. Нерезиденты и правда продали ОВГЗ на вторичном рынке - где-то на 500 млн грн, и часть этой суммы конвертировали на межбанке в доллары для вывода за границу. Этот фактор был дополнительной нагрузкой на курс гривны в среду", - отметил финансовый аналитик Василий Невмержицкий.
Начало исхода инвесторов ???
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andrein
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Додано: Чет 03 жов, 2019 20:07
andrein написав:
"Вчерашние слухи о покупке иностранцами доллара подтвердились свежей статистикой Нацбанка по гособлигациям. Нерезиденты и правда продали ОВГЗ на вторичном рынке - где-то на 500 млн грн, и часть этой суммы конвертировали на межбанке в доллары для вывода за границу. Этот фактор был дополнительной нагрузкой на курс гривны в среду", - отметил финансовый аналитик Василий Невмержицкий.
Начало исхода инвесторов ???
инвесторы скоро убежат все на фоне грядущего кризиса в США. Курс упадет до 50 в лучшем случае.
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Kabanchik
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Додано: Чет 03 жов, 2019 20:13
Kabanchik написав: andrein написав:
"Вчерашние слухи о покупке иностранцами доллара подтвердились свежей статистикой Нацбанка по гособлигациям. Нерезиденты и правда продали ОВГЗ на вторичном рынке - где-то на 500 млн грн, и часть этой суммы конвертировали на межбанке в доллары для вывода за границу. Этот фактор был дополнительной нагрузкой на курс гривны в среду", - отметил финансовый аналитик Василий Невмержицкий.
Начало исхода инвесторов ???
инвесторы скоро убежат все на фоне грядущего кризиса в США. Курс упадет до 50 в лучшем случае.
В США пока умело купируют кризис, пока наружу вылезло только нехватка ликвидности.
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andrein
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