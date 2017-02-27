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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 23612362236323642365>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 266
Не нижче 24.50
50%
133
24.25 - 24.49
7%
18
24.00 - 24.24
12%
32
23.75 - 23.99
5%
13
23.50 - 23.74
6%
16
23.25 - 23.49
2%
5
23.00 - 23.24
5%
13
Нижче 23.00
14%
36
Всього голосів : 266
Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 20:02

"Вчерашние слухи о покупке иностранцами доллара подтвердились свежей статистикой Нацбанка по гособлигациям. Нерезиденты и правда продали ОВГЗ на вторичном рынке - где-то на 500 млн грн, и часть этой суммы конвертировали на межбанке в доллары для вывода за границу. Этот фактор был дополнительной нагрузкой на курс гривны в среду", - отметил финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

Начало исхода инвесторов ???
andrein
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 20:13

  Kabanchik написав:
  andrein написав:"Вчерашние слухи о покупке иностранцами доллара подтвердились свежей статистикой Нацбанка по гособлигациям. Нерезиденты и правда продали ОВГЗ на вторичном рынке - где-то на 500 млн грн, и часть этой суммы конвертировали на межбанке в доллары для вывода за границу. Этот фактор был дополнительной нагрузкой на курс гривны в среду", - отметил финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

Начало исхода инвесторов ???


инвесторы скоро убежат все на фоне грядущего кризиса в США. Курс упадет до 50 в лучшем случае.

В США пока умело купируют кризис, пока наружу вылезло только нехватка ликвидности.
andrein
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 20:19

  andrein написав:"Вчерашние слухи о покупке иностранцами доллара подтвердились свежей статистикой Нацбанка по гособлигациям. Нерезиденты и правда продали ОВГЗ на вторичном рынке - где-то на 500 млн грн, и часть этой суммы конвертировали на межбанке в доллары для вывода за границу. Этот фактор был дополнительной нагрузкой на курс гривны в среду", - отметил финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

Начало исхода инвесторов ???

Вы серьезно ? 530 млн.грн ( 23 млн.долларов) могут качнуть рынок дневной оборот которого около 400 млн долларов ? :mrgreen:

Причем нерезы ничего не продавали в понедельник и вторник, только в среду ( 23 млн.дол)
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 20:29

Re: Валютный рынок в контексте ДС

согласен с мыслью, что если можем за пару дней по зелёному свистку улететь на 2 грн. в небо и спасать ситуацию приходится 200 лямами у.е, то когда придёт время к серьезному полёту, подъем будет стремительный и откупиться 99% не успеет.
Лишний раз убедился на сколько стабильность бумаги рукотворна и искусственна, в любой момент +1...1,5...2,0 грн. и не жужать))
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 20:34

  TylerTruman_ написав:
вас дуже сильно пам'ять підводить, березень-жовтень 2015 гривня була зажата в боковику, тоді качелі досягали 10%, тобто нинішній відскок - квіточки, а весна 2015 дійсно була святом для гойдунців :mrgreen:


Да. Прошу прощения я изначально и хотел написать с осени 2015. То что до осени 15 - то, грубо говоря, был отголосок той большой качели "8 - 40" - отдельная история.
И сейчас как бы время поспокойнее чем 15 - 18 год, - и к чему такая качель?
Востаннє редагувалось Alex2007 в Чет 03 жов, 2019 20:37, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 20:34

  zzzzzz написав:
  andrein написав:"Вчерашние слухи о покупке иностранцами доллара подтвердились свежей статистикой Нацбанка по гособлигациям. Нерезиденты и правда продали ОВГЗ на вторичном рынке - где-то на 500 млн грн, и часть этой суммы конвертировали на межбанке в доллары для вывода за границу. Этот фактор был дополнительной нагрузкой на курс гривны в среду", - отметил финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

Начало исхода инвесторов ???

Вы серьезно ? 530 млн.грн ( 23 млн.долларов) могут качнуть рынок дневной оборот которого около 400 млн долларов ? :mrgreen:

Тогда почему не нашлось этих 23 млн.долл. на рынке в среду ?
andrein
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 20:38

Бюджет страны живёт за счёт инвесторов и депозитчиков. Но всегда за все кто-то платит. Угадайте , кто заплатит уже совсем скоро. Точнее эти кто-то уже заплатили, только ещё об этом не догадываются. :)
Востаннє редагувалось andrein в Чет 03 жов, 2019 20:39, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 20:39

andrein НБУ слил 200 млн.долларов.
Но виноваты нерезы со своими 23 млн.Угу. :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 20:40

  холява написав:TylerTruman_
А что Вы можете сказать (или написать ) о будущих событиях учитывая построенные Вами графики ?

....ну вот Я думаю , что доллар будет продвигаться вверх ,учитывая результаты по занятости в США на завтра.

наразі ще не бачу вагомих аргументів щоб перевернутися в бичка та приєднатися до тупоту інших парнокопитних цього форуму :roll: ,
... а по фундаменту, я не готовий дискутувати, тільки скажу, що без глобального кризису, ракетчики отримають тунця, а не ті великі цифри, які називають, така тенденція поки :mrgreen:
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 20:42

  zzzzzz написав:andrein НБУ слил 200 млн.долларов.
Но виноваты нерезы со своими 23 млн.Угу. :mrgreen:

23 млн.долл. спроса при околонулевом предложении валюты.
andrein
 
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