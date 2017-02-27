|
|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 03 жов, 2019 20:02
"Вчерашние слухи о покупке иностранцами доллара подтвердились свежей статистикой Нацбанка по гособлигациям. Нерезиденты и правда продали ОВГЗ на вторичном рынке - где-то на 500 млн грн, и часть этой суммы конвертировали на межбанке в доллары для вывода за границу. Этот фактор был дополнительной нагрузкой на курс гривны в среду", - отметил финансовый аналитик Василий Невмержицкий.
Начало исхода инвесторов ???
-
andrein
-
-
- Повідомлень: 339
- З нами з: 21.10.12
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 89 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 03 жов, 2019 20:13
Kabanchik написав: andrein написав:
"Вчерашние слухи о покупке иностранцами доллара подтвердились свежей статистикой Нацбанка по гособлигациям. Нерезиденты и правда продали ОВГЗ на вторичном рынке - где-то на 500 млн грн, и часть этой суммы конвертировали на межбанке в доллары для вывода за границу. Этот фактор был дополнительной нагрузкой на курс гривны в среду", - отметил финансовый аналитик Василий Невмержицкий.
Начало исхода инвесторов ???
инвесторы скоро убежат все на фоне грядущего кризиса в США. Курс упадет до 50 в лучшем случае.
В США пока умело купируют кризис, пока наружу вылезло только нехватка ликвидности.
-
andrein
-
-
- Повідомлень: 339
- З нами з: 21.10.12
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 89 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 03 жов, 2019 20:19
andrein написав:
"Вчерашние слухи о покупке иностранцами доллара подтвердились свежей статистикой Нацбанка по гособлигациям. Нерезиденты и правда продали ОВГЗ на вторичном рынке - где-то на 500 млн грн, и часть этой суммы конвертировали на межбанке в доллары для вывода за границу. Этот фактор был дополнительной нагрузкой на курс гривны в среду", - отметил финансовый аналитик Василий Невмержицкий.
Начало исхода инвесторов ???
Вы серьезно ? 530 млн.грн ( 23 млн.долларов) могут качнуть рынок дневной оборот которого около 400 млн долларов ?
Причем нерезы ничего не продавали в понедельник и вторник, только в среду ( 23 млн.дол)
Живите своим умом!
-
zzzzzz
-
1
-
- Повідомлень: 35509
- З нами з: 03.10.11
- Подякував: 3451 раз.
- Подякували: 7507 раз.
-
- Профіль
-
33
7
2
Додано: Чет 03 жов, 2019 20:29
согласен с мыслью, что если можем за пару дней по зелёному свистку улететь на 2 грн. в небо и спасать ситуацию приходится 200 лямами у.е, то когда придёт время к серьезному полёту, подъем будет стремительный и откупиться 99% не успеет.
Лишний раз убедился на сколько стабильность бумаги рукотворна и искусственна, в любой момент +1...1,5...2,0 грн. и не жужать))
-
pirat-d
-
-
- Повідомлень: 167
- З нами з: 06.07.15
- Подякував: 72 раз.
- Подякували: 34 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 03 жов, 2019 20:34
TylerTruman_ написав:
вас дуже сильно пам'ять підводить, березень-жовтень 2015 гривня була зажата в боковику, тоді качелі досягали 10%, тобто нинішній відскок - квіточки, а весна 2015 дійсно була святом для гойдунців
Да. Прошу прощения я изначально и хотел написать с осени 2015. То что до осени 15 - то, грубо говоря, был отголосок той большой качели "8 - 40" - отдельная история.
И сейчас как бы время поспокойнее чем 15 - 18 год, - и к чему такая качель?
Востаннє редагувалось Alex2007
в Чет 03 жов, 2019 20:37, всього редагувалось 2 разів.
-
Alex2007
-
-
- Повідомлень: 1675
- З нами з: 11.10.16
- Подякував: 805 раз.
- Подякували: 635 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 03 жов, 2019 20:34
zzzzzz написав: andrein написав:
"Вчерашние слухи о покупке иностранцами доллара подтвердились свежей статистикой Нацбанка по гособлигациям. Нерезиденты и правда продали ОВГЗ на вторичном рынке - где-то на 500 млн грн, и часть этой суммы конвертировали на межбанке в доллары для вывода за границу. Этот фактор был дополнительной нагрузкой на курс гривны в среду", - отметил финансовый аналитик Василий Невмержицкий.
Начало исхода инвесторов ???
Вы серьезно ? 530 млн.грн ( 23 млн.долларов) могут качнуть рынок дневной оборот которого около 400 млн долларов ?
Тогда почему не нашлось этих 23 млн.долл. на рынке в среду ?
-
andrein
-
-
- Повідомлень: 339
- З нами з: 21.10.12
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 89 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 03 жов, 2019 20:38
Бюджет страны живёт за счёт инвесторов и депозитчиков. Но всегда за все кто-то платит. Угадайте , кто заплатит уже совсем скоро. Точнее эти кто-то уже заплатили, только ещё об этом не догадываются.
Востаннє редагувалось andrein
в Чет 03 жов, 2019 20:39, всього редагувалось 1 раз.
-
andrein
-
-
- Повідомлень: 339
- З нами з: 21.10.12
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 89 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 03 жов, 2019 20:39
andrein
НБУ слил 200 млн.долларов.
Но виноваты нерезы со своими 23 млн.Угу.
Живите своим умом!
-
zzzzzz
-
1
-
- Повідомлень: 35509
- З нами з: 03.10.11
- Подякував: 3451 раз.
- Подякували: 7507 раз.
-
- Профіль
-
33
7
2
Додано: Чет 03 жов, 2019 20:40
холява написав:TylerTruman_
А что Вы можете сказать (или написать ) о будущих событиях учитывая построенные Вами графики ?
....ну вот Я думаю , что доллар будет продвигаться вверх ,учитывая результаты по занятости в США на завтра.
наразі ще не бачу вагомих аргументів щоб перевернутися в бичка та приєднатися до тупоту інших парнокопитних цього форуму
,
... а по фундаменту, я не готовий дискутувати, тільки скажу, що без глобального кризису, ракетчики отримають тунця, а не ті великі цифри, які називають, така тенденція поки
-
TylerTruman_
-
-
- Повідомлень: 395
- З нами з: 11.06.15
- Подякував: 10 раз.
- Подякували: 46 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 03 жов, 2019 20:42
zzzzzz написав:andrein
НБУ слил 200 млн.долларов.
Но виноваты нерезы со своими 23 млн.Угу.
23 млн.долл. спроса при околонулевом предложении валюты.
-
andrein
-
-
- Повідомлень: 339
- З нами з: 21.10.12
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 89 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|15836
|1896724
|
|
|274
|24285
|
|
|6716
|1458845
|
|