Додано: Чет 03 жов, 2019 20:52

SILVER_UA написав: по евро конечно жесть, то предсказывали полет на 1,05, то паритет. В итоге оно упорно не хочет идти ниже 1,088 (1,10) по евро конечно жесть, то предсказывали полет на 1,05, то паритет. В итоге оно упорно не хочет идти ниже 1,088 (1,10)

На евро в последние годы влияет не столько статданные по еврозоне-штатам, разница в доходности, понижение-повышение ставок и т.п. -сколько политические и суверенные экономические новости:-грецкий долговой кризис-итальянские долги-заявление каких-нибудь правых националистов о желании выйти из ЕС,или еврозоны-Brexit и др.Вот сейчас немножко ослаб вариант жесткого выхода британцев из ЕС и сразу евро чуть вверх.Если каким то чудом назначат повторный референдум по Brexit ,евро так отстрелит, что все рты пооткрывают от удивления.Если нормализуется экономическое сотрудничество ЕС и России (что уже по капельке происходит,но постоянно), но если - в полной мере - также полет евро вверх.Так что евро чувствительно к таким полит-экономическим новостям.Если взять курс евро в историческом разрезе :0-85 до 1-60, считаю,что нынешние уровни достаточно комфортны.Так что с рисками естественно,но надо брать, выиграть можно больше чем проиграть.Проиграю так каплю,выиграю так - джек-пот. Потенциал вверх намного выше и длиннее чем потенциал вниз.И не стоит сильно принимать во внимание возможные относительно короткие провалы, терпение,только терпение.Ближайший драйвер вверх - полноценный запуск Nord Stream 2. Драйвер вниз - жесткий вариант Brexit. Этот же фактор может послужить и вектором вверх, если полюбовно расстанутся, ну и даже ужасный конец лучше чем ужас без конца, когда событие уже произойдет - также неминуем отстрел вверх, причем солидно.1-25 вполне реальная среднесрочная цель. Долгосрочные цели на 1-35. Краткосрочные - на 1-14.