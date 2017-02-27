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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2362236323642365>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 266
Не нижче 24.50
50%
133
24.25 - 24.49
7%
18
24.00 - 24.24
12%
32
23.75 - 23.99
5%
13
23.50 - 23.74
6%
16
23.25 - 23.49
2%
5
23.00 - 23.24
5%
13
Нижче 23.00
14%
36
Всього голосів : 266
Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 20:44

  Alex2007 написав:
  TylerTruman_ написав:
вас дуже сильно пам'ять підводить, березень-жовтень 2015 гривня була зажата в боковику, тоді качелі досягали 10%, тобто нинішній відскок - квіточки, а весна 2015 дійсно була святом для гойдунців :mrgreen:


Да. Прошу прощения я изначально и хотел написать с осени 2015. То что до осени 15 - то, грубо говоря, был отголосок той большой качели "8 - 40" - отдельная история.
И сейчас как бы время поспокойнее чем 15 - 18 год, - и к чему такая качель?

на МБ поки нічого особливого, ... а у по наліку, в таких випадках корисно звертати увагу на ціни відкриття/закриття, а не якісь екстремуми-загони :roll:
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 20:46

  Moneta написав:Одне з найбільших підприємств гірничо-металургійного комплексу України "Дніпровський металургійний комбінат" оголосив про вимушену зупинку основних виробничих потужностей.

Про це повідомляє прес-служба підприємства.

"В умовах глобальної кризи на ринку металопродукції, зниження показників рентабельності і нестачі оборотних коштів Дніпровський меткомбінат змушений тимчасово призупинити частину основних виробничих потужностей", - йдеться у повідомленні.

Это всё искусственное как и то что каждое утро вижу пять-десять автобусов со стороны Никополя едущими на какую то бенину забастовку в сторону Днепра с "протестующими",
м ля, абассали всю обочину заправки ОККО :evil:
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 20:47

  andrein написав:
  zzzzzz написав:
  andrein написав:Начало исхода инвесторов ???
Вы серьезно ? 530 млн.грн ( 23 млн.долларов) могут качнуть рынок дневной оборот которого около 400 млн долларов ? :mrgreen:
Тогда почему не нашлось этих 23 млн.долл. на рынке в среду ?
Что значит не нашлось?
А 200 лямов от НБУ это по-вашему что?!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 20:51

  andrein написав:
  zzzzzz написав:andrein НБУ слил 200 млн.долларов.
Но виноваты нерезы со своими 23 млн.Угу. :mrgreen:

23 млн.долл. спроса при околонулевом предложении валюты.


Оборот около 400 , из них 200 млн от НБУ , но у вас околонулевое предложение, ага, пишите исчо )) Откуда взялось еще 200 млн нипанятнА))) :mrgreen:
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 20:52

  SILVER_UA написав:по евро конечно жесть, то предсказывали полет на 1,05, то паритет. В итоге оно упорно не хочет идти ниже 1,088 (1,10)



На евро в последние годы влияет не столько статданные по еврозоне-штатам, разница в доходности, понижение-повышение ставок и т.п. -
сколько политические и суверенные экономические новости:
-грецкий долговой кризис
-итальянские долги
-заявление каких-нибудь правых националистов о желании выйти из ЕС,или еврозоны
-Brexit и др.

Вот сейчас немножко ослаб вариант жесткого выхода британцев из ЕС и сразу евро чуть вверх.
Если каким то чудом назначат повторный референдум по Brexit ,евро так отстрелит, что все рты пооткрывают от удивления.
Если нормализуется экономическое сотрудничество ЕС и России (что уже по капельке происходит,но постоянно), но если - в полной мере - также полет евро вверх.

Так что евро чувствительно к таким полит-экономическим новостям.

Если взять курс евро в историческом разрезе :
0-85 до 1-60, считаю,что нынешние уровни достаточно комфортны.
Так что с рисками естественно,но надо брать, выиграть можно больше чем проиграть.

Проиграю так каплю,выиграю так - джек-пот. Потенциал вверх намного выше и длиннее чем потенциал вниз.
И не стоит сильно принимать во внимание возможные относительно короткие провалы, терпение,только терпение.

Ближайший драйвер вверх - полноценный запуск Nord Stream 2. Драйвер вниз - жесткий вариант Brexit. Этот же фактор может послужить и вектором вверх, если полюбовно расстанутся, ну и даже ужасный конец лучше чем ужас без конца, когда событие уже произойдет - также неминуем отстрел вверх, причем солидно.

1-25 вполне реальная среднесрочная цель. Долгосрочные цели на 1-35. Краткосрочные - на 1-14.
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 20:54

  andrein написав:"Вчерашние слухи о покупке иностранцами доллара подтвердились свежей статистикой Нацбанка по гособлигациям. Нерезиденты и правда продали ОВГЗ на вторичном рынке - где-то на 500 млн грн, и часть этой суммы конвертировали на межбанке в доллары для вывода за границу. Этот фактор был дополнительной нагрузкой на курс гривны в среду", - отметил финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

Начало исхода инвесторов ???

1. Який "исходъ"? А ті хто на вторинному ринку купив ОВДП уже не інвестори?
2. Для того щоб умовний "педро" продав на вторинному ринку ОВДП умовному "петру", "петро", швидше всього, мусить продати валюту, щоб отримати грн, за які купить ОВДП в "педро". А потім "педро" свою грн обміняє на валюту "петра".
В сухому залишку цієї жахливої багаторівневої транзакції, злочину проти національної економіки, я б сказав, ні ОВДП ні грн ні валюти не стало більше чи менше...
:mrgreen:
Більшість наших іменитих ЗМІшних "експертів" і їх бездумні ретранслятори - велика біда...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 20:55

  asti написав:
  andrein написав:
  zzzzzz написав:Вы серьезно ? 530 млн.грн ( 23 млн.долларов) могут качнуть рынок дневной оборот которого около 400 млн долларов ? :mrgreen:
Тогда почему не нашлось этих 23 млн.долл. на рынке в среду ?
Что значит не нашлось?
А 200 лямов от НБУ это по-вашему что?!

Это первое китайское предупреждение для НБУ от экспортеров. :)
andrein
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 20:57

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Трохи поколупался в данных мин.фина по ОВДП, для понимания когда грядут выплаты купонов и погашения бумаг.

Зображення

Кроме этого 10го ноября выплата полугодничного купона по очень хитрым "инфляционным ОВДП", точную сумму посчитать сложно, но в пределах от 3,5 до 5 млрд грн купонных платежей раз в пол года.


Мои выводы таковы(верить и спорить не обязательно):
первичный разворот тренда на дровишках из возникшей дополнительной ликвидности на прошлой неделе и начале этой в размере ±10млрд грн (НДС и купоны), потом просто уже саморазогрев на панике, отложенный спрос как импортеров так и населения в ожидании дна.

Похоже на следующей неделе еще +50-75коп будет, и в первых числах ноября столько же.
Серьезный дорожай точняк в 20х числах ноября со стабилизацией в первой декаде декабря.

Без учета возможных обострений военного плана и обвала на внешных рынках.

Конечно вилами по воде и просто мыслями по стене

Пс. также не учитывал ОЗДП, а по ним например 25 сентября точно была выплата около 100лямов$
Тут подробнее: https://mof.gov.ua/uk/ozdp-shho-perebuvajut-v-obigu

upd: таблица хенд-мейд, как источник информации использовал данные мин.фина
ОВДП, що перебувають в обігу
Востаннє редагувалось Corpocrator в Чет 03 жов, 2019 21:04, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 21:00

Corpocrator
а где вы такой файл скачали, можно ссылку ?
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 21:03

  Автор77 написав:т.е. валюта подходит лишь как средство временного сбережения,
а вот как средство накопления ,к примеру, для пенсионных сбережений - валюта не подходит на 100%,даже на 300%,т.е. это как бы аксиома,
не зависимо от вида валюты, вдвойне несерьезно в этом плане говорить о гривне.

А що, на вашу думку, підходить до накопичень?
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