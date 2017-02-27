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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2362236323642365

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 266
Не нижче 24.50
50%
133
24.25 - 24.49
7%
18
24.00 - 24.24
12%
32
23.75 - 23.99
5%
13
23.50 - 23.74
6%
16
23.25 - 23.49
2%
5
23.00 - 23.24
5%
13
Нижче 23.00
14%
36
Всього голосів : 266
Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 21:04

  TylerTruman_ написав:
  холява написав:TylerTruman_
А что Вы можете сказать (или написать ) о будущих событиях учитывая построенные Вами графики ?

....ну вот Я думаю , что доллар будет продвигаться вверх ,учитывая результаты по занятости в США на завтра.

наразі ще не бачу вагомих аргументів щоб перевернутися в бичка та приєднатися до тупоту інших парнокопитних цього форуму :roll: ,
... а по фундаменту, я не готовий дискутувати, тільки скажу, що без глобального кризису, ракетчики отримають тунця, а не ті великі цифри, які називають, така тенденція поки :mrgreen:


Я Благодарен Вам за ответ .
Пошел доллар вниз , последний я брал
по 24, 20 и завез товар.

После этого пошел евро вниз и вместе с ним рубль -отобрался 0,3809.
Из за патологической жадности (желания заработать )цены не снижал .
Удалось нормально заработать.
Сейчас пытаюсь спрогнозировать ситуацию на ноябрь-декабрь...
холява
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 21:07

  Автор77 написав:1-25 вполне реальная среднесрочная цель. Долгосрочные цели на 1-35. Краткосрочные - на 1-14.

Скільки вже падає ойро, років 10-12 посіпль?.. Коли ви очікуєте 1.25?
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 21:48

Re: Валютный рынок в контексте ДС

После вчерашнего подорожания курс доллара резко откатился. В конце торгового дня 3 октября, "американец" подешевел сразу на 31 копейку, остановившись в рамках 24,60-24,64 грн/$.
По словам финансистов, увеличение валютных продаж со стороны экспортеров. Нацбанк на рынке не появлялся. Общий объем торгов был небольшим - до $90 млн.

Утренняя нервозность рынка, сохранившаяся со вчерашнего курсового спурта, отразилась в стартовых котировках, превысивших психологический индикатор 25 грн/$. Но выход крупных продавцов валюты остудил накал страстей, что наряду с сокращением гривневого навеса ликвидности не дало возможности спекулянтам для дальнейшей раскрутки девальвационной спирали

Главными валютными продавцами сегодня называли агропроизводителей. Продажи металлургических предприятий им заметно уступали. При этом на рынке не было видно нерезидентов.

Вчерашние слухи о покупке иностранцами доллара подтвердились свежей статистикой Нацбанка по гособлигациям. Нерезиденты и правда продали ОВГЗ на вторичном рынке - где-то на 500 млн грн, и часть этой суммы конвертировали на межбанке в долларе для вывода за границу. Этот фактор был дополнительной нагрузкой на курс гривны в среду
Сегодняшний спрос на валюту назвали более чем скромным, что в комплексе с растущими продажами и позволило откатить курс. Произошло две вещи одновременно:

Экспортеры вышли активнее продавать доллар, когда валютный курс чуть отступил назад. Поняли, что нельзя терять времени пока котировки находятся более-менее высоко.
Импортеры и население перестали активно скупать валюту, как только курс перестал расти. Поняли, что переплачивают. Как только валюту перестали брать - ее курс стал откатываться.
Все это происходило вместе с мощным нагоняем, который получили казначеи нескольких крупных банков. Тех, что вчера резко задрали курсы. Рассказывают, что их председатели устроили разнос за эти цены: вместо того, чтобы поднять цену доллара на 40-50 копеек и продать клиентам большие массивы доллара и заработать на обороте, они взвинтили свои цены сразу на гривну, и получили небольшие продажи. В итоге совсем немного заработали. Эти банки сегодня стихийно опускали свои цены в кассах и интернет-банкингах

Очень сильно после вчерашнего ажиотажа откатились цены на наличный доллар.

Оптовые курсы потеряли порядка гривны, сегодня к вечеру они оказались на уровне 24,80-24,90 грн/$. Поскольку больше нет ажиотажного спроса на валюту со стороны населения

Розничная цена "американца" рухнула на 30 копеек. К вечеру средний курсовой коридор на продаже людям составил 24,20-24,50 грн/$. Самый дешевый доллар отдавали по 24,89 грн/$, а самый дорогой - по 26,0 грн/$. При этом выкуп валюты у населения производился в рамках 24,10-25,20 грн/$.

Главный вопрос на текущий момент - как долго экспортеры продолжат продавать валюту, и сколько гривны им потребуется? Точного ответа не него нет. Однако финансисты понимают, что импортеры в ближайшее время не ринутся в ажиотаже скупать валюту. Многие сегодня пожалели, что накупили вчера у Нацбанка валюты по 24,79-24,90 грн/$.

Скорее всего, 4 октября межбанк откроется достаточно широко - 24,55-24,70 грн/$. После чего все будут наблюдать за валютными продажами. Пока сложно оценить текущую потребность экспортеров в гривне
kabysh1
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 21:54

Corpocrator Гарна табличка, кропітка робота. Якщо можна, трохи прокоментую.
Не особливо б виводив якісь тенденції і рівні курсу з вказаних погашень, адже перед кожним з них є розміщення по вівторках. Підозрюю, що вже з 08 жовтня суми розміщень будуть біля 3 млрд, чого абсолютно вистачить щоб перекрити погашення. Папери, погашення яких відбудеться в період жовтня-грудня, ще дуже мало відношення мають до славнозвіснх "нерезидентів" і нерезидентів, і не мали б створти додаткового попиту на валюту. ОВДП може вплинути в районі 23-го жовтня, коли буде погашення валютних паперів на суму 461 млн уо https://www.unian.ua/economics/finance/ ... infin.html (доречі, їх у Вашій табличці немає).
Зараз більше на курс може вплинути притримка в офшорах валюти "бізнесменами", які видобували (ють) руду за копійки і експортували (ють) її. Мабуть тому і викопного монстра прикрили, щоб врізати грн витрати... Також виведення дивідендів Міталом, якраз десь час підходить...
А за якийсь час вербальні інтервенції від "нормандців", транзитні новини, МВФ. Все десь на другу половину жовтня нашаровується... :roll:
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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