Додано: Чет 03 жов, 2019 21:48

После вчерашнего подорожания курс доллара резко откатился. В конце торгового дня 3 октября, "американец" подешевел сразу на 31 копейку, остановившись в рамках 24,60-24,64 грн/$.

По словам финансистов, увеличение валютных продаж со стороны экспортеров. Нацбанк на рынке не появлялся. Общий объем торгов был небольшим - до $90 млн.



Утренняя нервозность рынка, сохранившаяся со вчерашнего курсового спурта, отразилась в стартовых котировках, превысивших психологический индикатор 25 грн/$. Но выход крупных продавцов валюты остудил накал страстей, что наряду с сокращением гривневого навеса ликвидности не дало возможности спекулянтам для дальнейшей раскрутки девальвационной спирали



Главными валютными продавцами сегодня называли агропроизводителей. Продажи металлургических предприятий им заметно уступали. При этом на рынке не было видно нерезидентов.



Вчерашние слухи о покупке иностранцами доллара подтвердились свежей статистикой Нацбанка по гособлигациям. Нерезиденты и правда продали ОВГЗ на вторичном рынке - где-то на 500 млн грн, и часть этой суммы конвертировали на межбанке в долларе для вывода за границу. Этот фактор был дополнительной нагрузкой на курс гривны в среду

Сегодняшний спрос на валюту назвали более чем скромным, что в комплексе с растущими продажами и позволило откатить курс. Произошло две вещи одновременно:



Экспортеры вышли активнее продавать доллар, когда валютный курс чуть отступил назад. Поняли, что нельзя терять времени пока котировки находятся более-менее высоко.

Импортеры и население перестали активно скупать валюту, как только курс перестал расти. Поняли, что переплачивают. Как только валюту перестали брать - ее курс стал откатываться.

Все это происходило вместе с мощным нагоняем, который получили казначеи нескольких крупных банков. Тех, что вчера резко задрали курсы. Рассказывают, что их председатели устроили разнос за эти цены: вместо того, чтобы поднять цену доллара на 40-50 копеек и продать клиентам большие массивы доллара и заработать на обороте, они взвинтили свои цены сразу на гривну, и получили небольшие продажи. В итоге совсем немного заработали. Эти банки сегодня стихийно опускали свои цены в кассах и интернет-банкингах



Очень сильно после вчерашнего ажиотажа откатились цены на наличный доллар.



Оптовые курсы потеряли порядка гривны, сегодня к вечеру они оказались на уровне 24,80-24,90 грн/$. Поскольку больше нет ажиотажного спроса на валюту со стороны населения



Розничная цена "американца" рухнула на 30 копеек.

Самый дешевый доллар отдавали по 24,89 грн/$, а самый дорогой - по 26,0 грн/$.



Главный вопрос на текущий момент - как долго экспортеры продолжат продавать валюту, и сколько гривны им потребуется? Точного ответа не него нет. Однако финансисты понимают, что импортеры в ближайшее время не ринутся в ажиотаже скупать валюту. Многие сегодня пожалели, что накупили вчера у Нацбанка валюты по 24,79-24,90 грн/$.



Скорее всего, 4 октября межбанк откроется достаточно широко - 24,55-24,70 грн/$. После чего все будут наблюдать за валютными продажами. Пока сложно оценить текущую потребность экспортеров в гривне