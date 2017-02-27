Додано: Чет 03 жов, 2019 23:14

sergey_sryvkin написав: Автор77 написав: 1-25 вполне реальная среднесрочная цель. Долгосрочные цели на 1-35. Краткосрочные - на 1-14. 1-25 вполне реальная среднесрочная цель. Долгосрочные цели на 1-35. Краткосрочные - на 1-14.

Скільки вже падає ойро, років 10-12 посіпль?.. Коли ви очікуєте 1.25? Скільки вже падає ойро, років 10-12 посіпль?.. Коли ви очікуєте 1.25?

1.Давно падает,действительно.Чреда в основном политически-экономических событий.1-25 уже было два года назад в конце 2017 г.Перед этим сливал в 2010-2013 (по памяти) годах все до нуля по 1-35 - 1-40 в недвижимость.Даже чисто психологически - вопрос во всяком случае явно не нескольких лет, когда возвратимся к такому кроссу.Еврик интересен сейчас тем,что исторически очень близок к низам и очень далек от вершин.Хотя риски есть и по США,и по еврозоне понятное дело,но локомотив зоны евро - бундес-лига ,мне кажется,более консервативен.2.Насчет валюты как средство только временного сбережения. Уже отвечал,но удалено.Недвижимость конечная цель практически любой инвестиции именно в Украине. Обязательно качественная и локационная. Порог входа, к примеру по Львову, наверное от 25 тыс.дол. плюс,по Киеву от 45 тыс. дол.плюс. По такой инвестиции также есть риски,внутренние и внешние потрясения. Но в долгосрочке, в разрезе скажем 10 лет - это стопроцентный джекпот и комфортная возможность в будущем 100% пенсии отдавать скажем на помощь бездомным животным.Так что евро-доллар - как билет в трамвае, нужны только для движения к цели, а конечная остановка - локационный объект.Иначе сами не заметите как многогодичные сбережения в бумажную пыль превратились.И это... Хороший объект - это уже не акции,которые могут упасть,или не бумаги, на которых можно пролететь по курсах конвертации и по которым в принципе в случае дефолта могут и не заплатить, и не евро-доллар-гривна - которые то туда ,то сюда ,и имеют одно нехорошее и неминуемое свойство - обесцениваться с годами, а это стопроцентный выигрыш , драйв,хорошие бабки ежемесячно и моральное удовлетворение от попадания в десятку. Конечно не каждый может найти локационный и одновременно более менее качественный объект, я, к примеру это умею делать сам ( еще не проигрывал на этом рынке), а кому-то необходима помощь специалиста, только надо помнить, что из специалистов этого рынка только 5-10% реально талантливы и "в теме", остальные бездари,просто снимающие деньги, поэтому надо обращаться именно к проффи.