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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2363236423652366

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 268
Не нижче 24.50
50%
134
24.25 - 24.49
7%
18
24.00 - 24.24
12%
32
23.75 - 23.99
5%
13
23.50 - 23.74
6%
16
23.25 - 23.49
2%
5
23.00 - 23.24
5%
13
Нижче 23.00
14%
37
Всього голосів : 268
Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 23:09

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  orest написав:швидше всього, мусить продати валюту, щоб отримати грн, за які купить ОВДП в "педро". А потім "педро" свою грн обміняє на валюту "петра".


від недавна можна купувати бумагу за валюту напряму, без грн танців
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 23:11

  greenozon написав:Corpocrator

щоб не пропускати жодну мураху колеги запиляли крутий сервіс (можна бігати взад-вперед)

https://afrtcp.tk/services/payments_sch ... 2019-10-09


Спасибо, уже подсказали.

Но пока есть ещё вопросы к точности у меня или у них, по обычным ОВДП расхождения в пределах пары%, а вот по инфляционным - в 2 раза, при аналогичной оценке процента(а соответственно и купона) по ним
Ut sementem feceris, ita et metes
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Corpocrator
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 23:14

  sergey_sryvkin написав:
  Автор77 написав:1-25 вполне реальная среднесрочная цель. Долгосрочные цели на 1-35. Краткосрочные - на 1-14.

Скільки вже падає ойро, років 10-12 посіпль?.. Коли ви очікуєте 1.25?


1.Давно падает,действительно.Чреда в основном политически-экономических событий.
1-25 уже было два года назад в конце 2017 г.Перед этим сливал в 2010-2013 (по памяти) годах все до нуля по 1-35 - 1-40 в недвижимость.
Даже чисто психологически - вопрос во всяком случае явно не нескольких лет, когда возвратимся к такому кроссу.Еврик интересен сейчас тем,что исторически очень близок к низам и очень далек от вершин.Хотя риски есть и по США,и по еврозоне понятное дело,но локомотив зоны евро - бундес-лига ,мне кажется,более консервативен.
2.Насчет валюты как средство только временного сбережения. Уже отвечал,но удалено.Недвижимость конечная цель практически любой инвестиции именно в Украине. Обязательно качественная и локационная. Порог входа, к примеру по Львову, наверное от 25 тыс.дол. плюс,по Киеву от 45 тыс. дол.плюс. По такой инвестиции также есть риски,внутренние и внешние потрясения. Но в долгосрочке, в разрезе скажем 10 лет - это стопроцентный джекпот и комфортная возможность в будущем 100% пенсии отдавать скажем на помощь бездомным животным.Так что евро-доллар - как билет в трамвае, нужны только для движения к цели, а конечная остановка - локационный объект.Иначе сами не заметите как многогодичные сбережения в бумажную пыль превратились.
И это... Хороший объект - это уже не акции,которые могут упасть,или не бумаги, на которых можно пролететь по курсах конвертации и по которым в принципе в случае дефолта могут и не заплатить, и не евро-доллар-гривна - которые то туда ,то сюда ,и имеют одно нехорошее и неминуемое свойство - обесцениваться с годами, а это стопроцентный выигрыш , драйв,хорошие бабки ежемесячно и моральное удовлетворение от попадания в десятку. Конечно не каждый может найти локационный и одновременно более менее качественный объект, я, к примеру это умею делать сам ( еще не проигрывал на этом рынке), а кому-то необходима помощь специалиста, только надо помнить, что из специалистов этого рынка только 5-10% реально талантливы и "в теме", остальные бездари,просто снимающие деньги, поэтому надо обращаться именно к проффи.
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 23:52

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Для чего напечатали 30 млрд. гривен за 2 дня? вот в чем вопрос!
Kabanchik
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 00:22

Re: Валютный рынок в контексте ДС

НБУ за 2019 год пополнил свои закрома исключительно за счёт нерезидентов, но вчера он $200 млн слил вовсе не резидентам.
Zebra
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