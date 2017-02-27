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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2364236523662367>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 268
Не нижче 24.50
50%
134
24.25 - 24.49
7%
18
24.00 - 24.24
12%
32
23.75 - 23.99
5%
13
23.50 - 23.74
6%
16
23.25 - 23.49
2%
5
23.00 - 23.24
5%
13
Нижче 23.00
14%
37
Всього голосів : 268
Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 23:09

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  orest написав:швидше всього, мусить продати валюту, щоб отримати грн, за які купить ОВДП в "педро". А потім "педро" свою грн обміняє на валюту "петра".


від недавна можна купувати бумагу за валюту напряму, без грн танців
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 23:11

  greenozon написав:Corpocrator

щоб не пропускати жодну мураху колеги запиляли крутий сервіс (можна бігати взад-вперед)

https://afrtcp.tk/services/payments_sch ... 2019-10-09


Спасибо, уже подсказали.

Но пока есть ещё вопросы к точности у меня или у них, по обычным ОВДП расхождения в пределах пары%, а вот по инфляционным - в 2 раза, при аналогичной оценке процента(а соответственно и купона) по ним
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Corpocrator
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 00:22

Re: Валютный рынок в контексте ДС

НБУ за 2019 год пополнил свои закрома исключительно за счёт нерезидентов, но вчера он $200 млн слил вовсе не нерезидентам.
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 07:18

  Zebra написав:НБУ за 2019 год пополнил свои закрома исключительно за счёт нерезидентов, но вчера он $200 млн слил вовсе не нерезидентам.

Откуда такая точная информация ?
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 07:24

  Zebra написав:НБУ за 2019 год пополнил свои закрома исключительно за счёт нерезидентов, но вчера он $200 млн слил вовсе не нерезидентам.
и что такого?
Думаете нерезам не хватит баксов?!
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asti
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 07:57

Интересно когда на рынок выйдут 7-летки.

9 октября погашение на 6,5 млрд.грн
16 октября - 3 млрд
23 октября - 462 млн.дол ( эквивалент 11 млрд.грн )
Итого 20,5 млрд.грн.
При существующих лимитах максимум за 3 аукциона можно привлечь 9 млрд.грн
То есть без роста долга можно 11 млрд.грн привлечь ( с учетом что валютки не будут привлекать). Такую сумму в короткие и средние ОВГЗ не привлечь, остается вариант размещения 5-7 леток.

Но тут есть одно НО - 24 октября заседание НБУ по монетарной политике,и не известно что им придет в голову. Может они решат ускорить снижение ставки. К примеру последние 5-летки были размещены по средневзвешенной ставке 14,75% . Если ставка опустится до 13-13,5% большой вопрос, будет ли это интересно нерезидентам на общем фоне. Например евробонды в долларах дают 6,5%-7,4% ( 5 и 8 лет )

Вот и сами подумайте. Если 8 летние евробонды дают 7,4% в долларах, имеет ли смысл по 13-13,5% размещатся в гривне ?

П.С. Уже месяц украинские бонды снижаются по номиналу ( растет доходность )
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 08:18

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Vadim V написав:Это всё искусственное как и то что каждое утро вижу пять-десять автобусов со стороны Никополя едущими на какую то бенину забастовку в сторону Днепра с "протестующими"

Это с Никопольского ферросплавного возят якобы протестующих, организовал сами знаете кто.
forddim
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 08:20

Добавлю к предыдущему посту. Но может быть и такой вариант что НБУ ставку снизит, а Минфин поднимет.
Дело в том что сейчас по ОВГЗ практически нет кривой доходности. Ставки по разным срокам практически на одном уровне, это не совсем нормально. Должна быть кривая доходности. Ставки по длинным должны быть выше чем по коротким.

По этому действия НБУ может и не помешать Минфину в осуществлении своих планов. Хотя, если Минфин например на 7 лет установит ставку 15% это вызовет шквал критики,но это уже другая история.

П.С. Ждем 8 октября, решение суда по Привату.

Зображення
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 08:36

  forddim написав:
  Vadim V написав:Это всё искусственное как и то что каждое утро вижу пять-десять автобусов со стороны Никополя едущими на какую то бенину забастовку в сторону Днепра с "протестующими"

Это с Никопольского ферросплавного возят якобы протестующих, организовал сами знаете кто.


В июле Украина перешла на новую модель энергорынка, что позволило потребителям напрямую заключать договора на поставку электричества с производителем на рыночных условиях. Но есть и обратная сторона медали. С запуском рынка стоимость электроэнергии для бизнеса, по данным Укрэнерго, выросла на 20-30%.
Это, в свою очередь, ударило по украинской промышленности, в том числе по энергоемким Никопольскому (НЗФ) и Запорожскому ферросплавному заводах (ЗФЗ) Игоря Коломойского.
Стоимость электроэнергии всегда была острым вопросом для ферросплавных заводов, ее доля в себестоимости ферросплавов - около 40%.
Это вынудило заводы олигарха искать новый доступ к более дешевой электроэнергии.
Частично подорожание электричества сгладило решения судов, позволившие пяти предприятиям Коломойского, включая НЗФ и ЗФЗ, получить "льготный" тариф на электроэнергию.
Но олигарху этого мало. Рабочие его ферросплавных заводов уже второй месяц терроризируют НКРЭКУ и Укрэнерго, не прекращая громких митингов под их офисами. Требование металлургов - убрать из тарифа Укрэнерго компенсацию на "зеленый" тариф.
Если НКРЭКУ пойдет им навстречу - это будет приятным бонусом к другой победе.

+ багато цікавого
Игорь Коломойский опять на вершине.
Чего он достиг в политике и бизнесе за четыре месяца президентства Зеленского
https://project.liga.net/projects/era_kolomoyskyi/

За четыре месяца президентства Владимира Зеленского, Игорь Коломойский почти полностью оправился от потерь за пять лет президентства Петра Порошенко.

Украинские судьи стали благосклонно относится к его бизнес-интересам, в жизни его вчерашних оппонентов наступила черная полоса. Самый яркий, но далеко не единственный пример, - Валерия Гонтарева, которая с больничной койки в Лондоне наблюдает за тем, как сгорает ее загородный дом и машина родственницы, - полной тезки.

У самого Коломойского открылся пророческий дар - почти все его прогнозы в очень разных сферах, которыми он щедро делится в многочисленных интервью, сбываются почти со стопроцентной вероятностью.

LIGA.net провела ревизию: чего за чуть больше, чем 100 дней, достиг олигарх после возвращения из вынужденной двухлетней эмиграции?
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 08:39

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Ну что, в 23 все еще не верите?
Andrew_
 
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