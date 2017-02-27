від недавна можна купувати бумагу за валюту напряму, без грн танців
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 03 жов, 2019 23:09
Re: Валютный рынок в контексте ДС
від недавна можна купувати бумагу за валюту напряму, без грн танців
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Чет 03 жов, 2019 23:11
Спасибо, уже подсказали.
Но пока есть ещё вопросы к точности у меня или у них, по обычным ОВДП расхождения в пределах пары%, а вот по инфляционным - в 2 раза, при аналогичной оценке процента(а соответственно и купона) по ним
Ut sementem feceris, ita et metes
RES(Дело) PUBLICA(Общее)
Додано: П'ят 04 жов, 2019 00:22
Re: Валютный рынок в контексте ДС
НБУ за 2019 год пополнил свои закрома исключительно за счёт нерезидентов, но вчера он $200 млн слил вовсе не нерезидентам.
Додано: П'ят 04 жов, 2019 07:18
Додано: П'ят 04 жов, 2019 07:24
и что такого?
Думаете нерезам не хватит баксов?!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: П'ят 04 жов, 2019 07:57
Интересно когда на рынок выйдут 7-летки.
9 октября погашение на 6,5 млрд.грн
16 октября - 3 млрд
23 октября - 462 млн.дол ( эквивалент 11 млрд.грн )
Итого 20,5 млрд.грн.
При существующих лимитах максимум за 3 аукциона можно привлечь 9 млрд.грн
То есть без роста долга можно 11 млрд.грн привлечь ( с учетом что валютки не будут привлекать). Такую сумму в короткие и средние ОВГЗ не привлечь, остается вариант размещения 5-7 леток.
Но тут есть одно НО - 24 октября заседание НБУ по монетарной политике,и не известно что им придет в голову. Может они решат ускорить снижение ставки. К примеру последние 5-летки были размещены по средневзвешенной ставке 14,75% . Если ставка опустится до 13-13,5% большой вопрос, будет ли это интересно нерезидентам на общем фоне. Например евробонды в долларах дают 6,5%-7,4% ( 5 и 8 лет )
Вот и сами подумайте. Если 8 летние евробонды дают 7,4% в долларах, имеет ли смысл по 13-13,5% размещатся в гривне ?
П.С. Уже месяц украинские бонды снижаются по номиналу ( растет доходность )
Живите своим умом!
Додано: П'ят 04 жов, 2019 08:18
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: П'ят 04 жов, 2019 08:20
Добавлю к предыдущему посту. Но может быть и такой вариант что НБУ ставку снизит, а Минфин поднимет.
Дело в том что сейчас по ОВГЗ практически нет кривой доходности. Ставки по разным срокам практически на одном уровне, это не совсем нормально. Должна быть кривая доходности. Ставки по длинным должны быть выше чем по коротким.
По этому действия НБУ может и не помешать Минфину в осуществлении своих планов. Хотя, если Минфин например на 7 лет установит ставку 15% это вызовет шквал критики,но это уже другая история.
П.С. Ждем 8 октября, решение суда по Привату.
Живите своим умом!
Додано: П'ят 04 жов, 2019 08:36
В июле Украина перешла на новую модель энергорынка, что позволило потребителям напрямую заключать договора на поставку электричества с производителем на рыночных условиях. Но есть и обратная сторона медали. С запуском рынка стоимость электроэнергии для бизнеса, по данным Укрэнерго, выросла на 20-30%.
Это, в свою очередь, ударило по украинской промышленности, в том числе по энергоемким Никопольскому (НЗФ) и Запорожскому ферросплавному заводах (ЗФЗ) Игоря Коломойского.
Стоимость электроэнергии всегда была острым вопросом для ферросплавных заводов, ее доля в себестоимости ферросплавов - около 40%.
Это вынудило заводы олигарха искать новый доступ к более дешевой электроэнергии.
Частично подорожание электричества сгладило решения судов, позволившие пяти предприятиям Коломойского, включая НЗФ и ЗФЗ, получить "льготный" тариф на электроэнергию.
Но олигарху этого мало. Рабочие его ферросплавных заводов уже второй месяц терроризируют НКРЭКУ и Укрэнерго, не прекращая громких митингов под их офисами. Требование металлургов - убрать из тарифа Укрэнерго компенсацию на "зеленый" тариф.
Если НКРЭКУ пойдет им навстречу - это будет приятным бонусом к другой победе.
+ багато цікавого
Игорь Коломойский опять на вершине.
Чего он достиг в политике и бизнесе за четыре месяца президентства Зеленского
За четыре месяца президентства Владимира Зеленского, Игорь Коломойский почти полностью оправился от потерь за пять лет президентства Петра Порошенко.
Украинские судьи стали благосклонно относится к его бизнес-интересам, в жизни его вчерашних оппонентов наступила черная полоса. Самый яркий, но далеко не единственный пример, - Валерия Гонтарева, которая с больничной койки в Лондоне наблюдает за тем, как сгорает ее загородный дом и машина родственницы, - полной тезки.
У самого Коломойского открылся пророческий дар - почти все его прогнозы в очень разных сферах, которыми он щедро делится в многочисленных интервью, сбываются почти со стопроцентной вероятностью.
LIGA.net провела ревизию: чего за чуть больше, чем 100 дней, достиг олигарх после возвращения из вынужденной двухлетней эмиграции?
Додано: П'ят 04 жов, 2019 08:39
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Ну что, в 23 все еще не верите?
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