Додано: П'ят 04 жов, 2019 08:36

forddim написав: Vadim V написав: Это всё искусственное как и то что каждое утро вижу пять-десять автобусов со стороны Никополя едущими на какую то бенину забастовку в сторону Днепра с "протестующими" Это всё искусственное как и то что каждое утро вижу пять-десять автобусов со стороны Никополя едущими на какую то бенину забастовку в сторону Днепра с "протестующими"

Это с Никопольского ферросплавного возят якобы протестующих, организовал сами знаете кто. Это с Никопольского ферросплавного возят якобы протестующих, организовал сами знаете кто.

https://project.liga.net/projects/era_kolomoyskyi/

В июле Украина перешла на новую модель энергорынка, что позволило потребителям напрямую заключать договора на поставку электричества с производителем на рыночных условиях. Но есть и обратная сторона медали. С запуском рынка стоимость электроэнергии для бизнеса, по данным Укрэнерго, выросла на 20-30%.Это, в свою очередь, ударило по украинской промышленности, в том числе по энергоемким Никопольскому (НЗФ) и Запорожскому ферросплавному заводах (ЗФЗ) Игоря Коломойского.Стоимость электроэнергии всегда была острым вопросом для ферросплавных заводов, ее доля в себестоимости ферросплавов - около 40%.Это вынудило заводы олигарха искать новый доступ к более дешевой электроэнергии.Частично подорожание электричества сгладило решения судов, позволившие пяти предприятиям Коломойского, включая НЗФ и ЗФЗ, получить "льготный" тариф на электроэнергию.Но олигарху этого мало. Рабочие его ферросплавных заводов уже второй месяц терроризируют НКРЭКУ и Укрэнерго, не прекращая громких митингов под их офисами. Требование металлургов - убрать из тарифа Укрэнерго компенсацию на "зеленый" тариф.Если НКРЭКУ пойдет им навстречу - это будет приятным бонусом к другой победе.+ багато цікавогоЗа четыре месяца президентства Владимира Зеленского, Игорь Коломойский почти полностью оправился от потерь за пять лет президентства Петра Порошенко.Украинские судьи стали благосклонно относится к его бизнес-интересам, в жизни его вчерашних оппонентов наступила черная полоса. Самый яркий, но далеко не единственный пример, - Валерия Гонтарева, которая с больничной койки в Лондоне наблюдает за тем, как сгорает ее загородный дом и машина родственницы, - полной тезки.У самого Коломойского открылся пророческий дар - почти все его прогнозы в очень разных сферах, которыми он щедро делится в многочисленных интервью, сбываются почти со стопроцентной вероятностью.LIGA.net провела ревизию: чего за чуть больше, чем 100 дней, достиг олигарх после возвращения из вынужденной двухлетней эмиграции?