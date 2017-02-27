andrein написав:"Египет — один из ключевых наших рынков. Но, тем не менее, последние 2 тендера прошли без нас и виной тому, в том числе, курс гривны. Гривна укрепилась. Когда локальная валюта становиться сильной, товары, которые ориентированы на экспорт, становятся менее конкурентными», — объяснила специалист. Она также добавила, что в этом сезоне на египетском рынке с украинской пшеницей усиленно конкурирует европейская пшеница. Если раньше европейская зерновая стоила дороже украинской и российской, то в нынешнем МГ цены сравнялись за счет ослабления евро. "-советник президента УЗА Елена Нероба.
Вот уже и агротрейдерам поплохело. Даёшь гривну по 8 !!!
Это не агротрейдерам поплохело, а производителям зерна. На мировом рынке цены снизились, а тут ещё и доллар упал аж до 24 - вот и предлагают им такую цену, которой они уже давно не видели Поэтому многие сидят и не продают зерно, из-за этого почти никто не покупает удобрения и СЗР (даже в осеннюю посевную !!!) - всё стоит..... Результат будет налицо
andrein написав:"Египет — один из ключевых наших рынков. Но, тем не менее, последние 2 тендера прошли без нас и виной тому, в том числе, курс гривны. Гривна укрепилась. Когда локальная валюта становиться сильной, товары, которые ориентированы на экспорт, становятся менее конкурентными», — объяснила специалист. Она также добавила, что в этом сезоне на египетском рынке с украинской пшеницей усиленно конкурирует европейская пшеница. Если раньше европейская зерновая стоила дороже украинской и российской, то в нынешнем МГ цены сравнялись за счет ослабления евро. "-советник президента УЗА Елена Нероба.
Вот уже и агротрейдерам поплохело. Даёшь гривну по 8 !!!
Это не агротрейдерам поплохело, а производителям зерна. На мировом рынке цены снизились, а тут ещё и доллар упал аж до 24 - вот и предлагают им такую цену, которой они уже давно не видели Поэтому многие сидят и не продают зерно, из-за этого почти никто не покупает удобрения и СЗР (даже в осеннюю посевную !!!) - всё стоит..... Результат будет налицо
Никто не продает зерно только экспорт зерна за 2,5 месяца с начала маркетингового года вырос в натуральном выражении на 50% Блин,люди, у вас что не работает ГУГЛ, или вы не читаете новостные сайты ?????
Может лень зайти на сайт МинАПК ?
Станом на 16 вересня з початку 2019/2020 маркетингового року Україна експортувала 13 043 тонн зернових культур, що на 4,3 млн тонн більше ніж за аналогічний період минулого маркетингового року.
Зокрема, на зовнішні ринки поставлено:
пшениці – 8,2 млн тонн; ячменю – 2,8 млн тонн; жита – 1,9 тис. тонн; кукурудзи – 1,9 млн тонн. Крім того, експортовано борошна пшеничного та інших культур – 77,8 тис. тонн, що на 31,5 тис. тонн більше ніж за відповідний період минулого МР.
сегодня будут на меж.банке маленькие качели. но закроется меж банк незначительным на 10 коп. дол.вверх. а вот с понед. будет ежедн. дол.только вверх на 3-5 коп. без качель и под конец месяца минимум увидим в обменниках - 26 два дня назад был пробный сценарий нащупать дно на октябрь.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.