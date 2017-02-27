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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2367236823692370>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.1 5 270
Не нижче 24.50
50%
134
24.25 - 24.49
7%
19
24.00 - 24.24
12%
32
23.75 - 23.99
5%
13
23.50 - 23.74
6%
16
23.25 - 23.49
2%
5
23.00 - 23.24
5%
13
Нижче 23.00
14%
38
Всього голосів : 270
Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 09:13

zzzzzz
Альфа больше 25 не брала в онлайне.
serg_igorevich_2017
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 09:17

  andrein написав:"Египет — один из ключевых наших рынков. Но, тем не менее, последние 2 тендера прошли без нас и виной тому, в том числе, курс гривны. Гривна укрепилась. Когда локальная валюта становиться сильной, товары, которые ориентированы на экспорт, становятся менее конкурентными», — объяснила специалист. Она также добавила, что в этом сезоне на египетском рынке с украинской пшеницей усиленно конкурирует европейская пшеница. Если раньше европейская зерновая стоила дороже украинской и российской, то в нынешнем МГ цены сравнялись за счет ослабления евро. "-советник президента УЗА Елена Нероба.

Вот уже и агротрейдерам поплохело. :)
Даёшь гривну по 8 !!! :)


Это не агротрейдерам поплохело, а производителям зерна. На мировом рынке цены снизились, а тут ещё и доллар упал аж до 24 - вот и предлагают им такую цену, которой они уже давно не видели :oops:
Поэтому многие сидят и не продают зерно, из-за этого почти никто не покупает удобрения и СЗР (даже в осеннюю посевную !!!) - всё стоит.....
Результат будет налицо :oops:
Vitalych-new
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 09:20

  Vitalych-new написав:
  andrein написав:"Египет — один из ключевых наших рынков. Но, тем не менее, последние 2 тендера прошли без нас и виной тому, в том числе, курс гривны. Гривна укрепилась. Когда локальная валюта становиться сильной, товары, которые ориентированы на экспорт, становятся менее конкурентными», — объяснила специалист. Она также добавила, что в этом сезоне на египетском рынке с украинской пшеницей усиленно конкурирует европейская пшеница. Если раньше европейская зерновая стоила дороже украинской и российской, то в нынешнем МГ цены сравнялись за счет ослабления евро. "-советник президента УЗА Елена Нероба.

Вот уже и агротрейдерам поплохело. :)
Даёшь гривну по 8 !!! :)


Это не агротрейдерам поплохело, а производителям зерна. На мировом рынке цены снизились, а тут ещё и доллар упал аж до 24 - вот и предлагают им такую цену, которой они уже давно не видели :oops:
Поэтому многие сидят и не продают зерно, из-за этого почти никто не покупает удобрения и СЗР (даже в осеннюю посевную !!!) - всё стоит.....
Результат будет налицо :oops:


Никто не продает зерно только экспорт зерна за 2,5 месяца с начала маркетингового года вырос в натуральном выражении на 50%
Блин,люди, у вас что не работает ГУГЛ, или вы не читаете новостные сайты ?????

Может лень зайти на сайт МинАПК ?

Станом на 16 вересня з початку 2019/2020 маркетингового року Україна експортувала 13 043 тонн зернових культур, що на 4,3 млн тонн більше ніж за аналогічний період минулого маркетингового року.

Зокрема, на зовнішні ринки поставлено:

пшениці – 8,2 млн тонн;
ячменю – 2,8 млн тонн;
жита – 1,9 тис. тонн;
кукурудзи – 1,9 млн тонн.
Крім того, експортовано борошна пшеничного та інших культур – 77,8 тис. тонн, що на 31,5 тис. тонн більше ніж за відповідний період минулого МР.

https://minagro.gov.ua/ua/news/z-pochat ... tonn-zerna
Востаннє редагувалось zzzzzz в П'ят 04 жов, 2019 09:23, всього редагувалось 1 раз.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 09:22

  zzzzzz написав:Alex2006
70 копеек на долларе это когда и по каким ценам ?


Совсем недавно, 27-го числа, по 24.12 вышло, тоже на мб, это с учетом комиссии

  Alex2006 написав:Не удержался и прикупил еще пачечку баксов. Кабанчики, давайте жгите уже! Надо слиться))
Востаннє редагувалось Alex2006 в П'ят 04 жов, 2019 09:24, всього редагувалось 1 раз.
Не расслабляемся! 21 апреля приходим и закрепляем победу Украины над Свинарчуками-Гладковскими! А вторым совет - ремонтуйте тюрьми (с)
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 09:24

Re: Валютный рынок в контексте ДС

В агриколі поки найнижчий 24,80
twin
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 09:24

Alex2006
Вы ж писали что по что ту сделку закрыли по 12 а продажа была по 65 вроде.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 09:24

  twin написав:В агриколі поки найнижчий 24,80

Белка и Юнекс вам в помощь)
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zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 09:24

  zzzzzz написав:Alex2006
Вы ж писали что по что ту сделку закрыли по 12 а продажа была по 65 вроде.

Не, продажа по 24.85 :)
Не расслабляемся! 21 апреля приходим и закрепляем победу Украины над Свинарчуками-Гладковскими! А вторым совет - ремонтуйте тюрьми (с)
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 09:28

Alex2006
Це жарт? по 24,85 назад вже треба класти :wink:
twin
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 09:49

сегодня будут на меж.банке маленькие качели. но закроется меж банк незначительным на 10 коп. дол.вверх.
а вот с понед. будет ежедн. дол.только вверх на 3-5 коп. без качель и под конец месяца минимум увидим в обменниках - 26
два дня назад был пробный сценарий нащупать дно на октябрь. :P
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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