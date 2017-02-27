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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2367236823692370

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.1 5 270
Не нижче 24.50
50%
134
24.25 - 24.49
7%
19
24.00 - 24.24
12%
32
23.75 - 23.99
5%
13
23.50 - 23.74
6%
16
23.25 - 23.49
2%
5
23.00 - 23.24
5%
13
Нижче 23.00
14%
38
Всього голосів : 270
Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 09:49

twin
взял только что в юнексе по 24.77
okayok
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 09:53

Курс і Комунальні

Курс стрибнув, бо комунальні платежі(ціна на вугілля газ) закладається на наступний місяць по курсу на перше число місяця.
vitaliygoodlife
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 09:54

Re: Валютный рынок в контексте ДС

выходные будем встречать при курсе 24.5 на отдачу
kivin
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 10:01

  Игорь Алексеевич написав:сегодня будут на меж.банке маленькие качели. но закроется меж банк незначительным на 10 коп. дол.вверх.
а вот с понед. будет ежедн. дол.только вверх на 3-5 коп. без качель и под конец месяца минимум увидим в обменниках - 26
два дня назад был пробный сценарий нащупать дно на октябрь. :P

10 коп. вверх от вчерашнего закрытия?
График межбанка на сегодня выложите пожалуйста.
xsh
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 10:06

Вчера нерезы ничего продавали и не покупали ( ОВГЗ )
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 10:16

  xsh написав:
  Игорь Алексеевич написав:сегодня будут на меж.банке маленькие качели. но закроется меж банк незначительным на 10 коп. дол.вверх.
а вот с понед. будет ежедн. дол.только вверх на 3-5 коп. без качель и под конец месяца минимум увидим в обменниках - 26
два дня назад был пробный сценарий нащупать дно на октябрь. :P

10 коп. вверх от вчерашнего закрытия?
График межбанка на сегодня выложите пожалуйста.

да на 10 коп. вверх от вчер.закрытия :shock:
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 10:19

  vitaliygoodlife написав:Курс стрибнув, бо комунальні платежі(ціна на вугілля газ) закладається на наступний місяць по курсу на перше число місяця.


  zzzzzz написав:Вчера нерезы ничего продавали и не покупали ( ОВГЗ )


Думаете именно это является мотивацией для снижения Минфином ставок по ОВГЗ в результате чего их размещение фактически провалилось? Подождите, на подходе очередная волна реально зарубежных любителей наших ОВГЗ. Они смогли убедиться в фактах того, что новый президент делает для единой страны значительно больше, чем обещает. В отличии от прежнего, которого в некоторых кругах давно прозвали брехунцом.

Специалисты по ОВГЗ интересуются сейчас такой информацией: какой объем зерна в элеваторах сейчас находится и готов для экспорта, какой тренд курса доллара на украинском межбанке.

Ваша версия как версия для теории заговоров со стороны газодобывающей отрасли в Украине сгодится. Цены вверх растут быстро на любых ценниках, а снижать их стараются лишь когда совсем уже ж*** с продажами. Газ от друзей Потрошенко для украинцев и национальных предприятий стал бриллиантовым и это не смотря на значительное падение мировых цен на газ. Налицо сговор с антимонопольным комитетом при покрывательстве шоколадного и сахарного олигарха, находившегося на должности президента. По другому зафиксировать такие завышенные цены на газ невозможно.

Первыми начали посылать на йух газовщиков производственные предприятия, имеющие в штате даже полуграмотных экономистов. И, о чудо, цена на газ для уже многих предприятий стала значительно ниже.
buratinyo
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 10:22

межбанка 62/59

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vitaliian
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