twin
взял только что в юнексе по 24.77
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 04 жов, 2019 09:53
Курс і Комунальні
Курс стрибнув, бо комунальні платежі(ціна на вугілля газ) закладається на наступний місяць по курсу на перше число місяця.
Додано: П'ят 04 жов, 2019 09:54
Re: Валютный рынок в контексте ДС
выходные будем встречать при курсе 24.5 на отдачу
Додано: П'ят 04 жов, 2019 10:01
10 коп. вверх от вчерашнего закрытия?
График межбанка на сегодня выложите пожалуйста.
Додано: П'ят 04 жов, 2019 10:06
Вчера нерезы ничего продавали и не покупали ( ОВГЗ )
Живите своим умом!
Додано: П'ят 04 жов, 2019 10:16
да на 10 коп. вверх от вчер.закрытия
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: П'ят 04 жов, 2019 10:19
Думаете именно это является мотивацией для снижения Минфином ставок по ОВГЗ в результате чего их размещение фактически провалилось? Подождите, на подходе очередная волна реально зарубежных любителей наших ОВГЗ. Они смогли убедиться в фактах того, что новый президент делает для единой страны значительно больше, чем обещает. В отличии от прежнего, которого в некоторых кругах давно прозвали брехунцом.
Специалисты по ОВГЗ интересуются сейчас такой информацией: какой объем зерна в элеваторах сейчас находится и готов для экспорта, какой тренд курса доллара на украинском межбанке.
Ваша версия как версия для теории заговоров со стороны газодобывающей отрасли в Украине сгодится. Цены вверх растут быстро на любых ценниках, а снижать их стараются лишь когда совсем уже ж*** с продажами. Газ от друзей Потрошенко для украинцев и национальных предприятий стал бриллиантовым и это не смотря на значительное падение мировых цен на газ. Налицо сговор с антимонопольным комитетом при покрывательстве шоколадного и сахарного олигарха, находившегося на должности президента. По другому зафиксировать такие завышенные цены на газ невозможно.
Первыми начали посылать на йух газовщиков производственные предприятия, имеющие в штате даже полуграмотных экономистов. И, о чудо, цена на газ для уже многих предприятий стала значительно ниже.
Додано: П'ят 04 жов, 2019 10:22
межбанка 62/59
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