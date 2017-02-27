Додано: П'ят 04 жов, 2019 10:19

vitaliygoodlife написав: Курс стрибнув, бо комунальні платежі(ціна на вугілля газ) закладається на наступний місяць по курсу на перше число місяця. Курс стрибнув, бо комунальні платежі(ціна на вугілля газ) закладається на наступний місяць по курсу на перше число місяця.

zzzzzz написав: Вчера нерезы ничего продавали и не покупали ( ОВГЗ ) Вчера нерезы ничего продавали и не покупали ( ОВГЗ )

Думаете именно это является мотивацией для снижения Минфином ставок по ОВГЗ в результате чего их размещение фактически провалилось? Подождите, на подходе очередная волна реально зарубежных любителей наших ОВГЗ. Они смогли убедиться в фактах того, что новый президент делает для единой страны значительно больше, чем обещает. В отличии от прежнего, которого в некоторых кругах давно прозвали брехунцом.Специалисты по ОВГЗ интересуются сейчас такой информацией: какой объем зерна в элеваторах сейчас находится и готов для экспорта, какой тренд курса доллара на украинском межбанке.Ваша версия как версия для теории заговоров со стороны газодобывающей отрасли в Украине сгодится. Цены вверх растут быстро на любых ценниках, а снижать их стараются лишь когда совсем уже ж*** с продажами. Газ от друзей Потрошенко для украинцев и национальных предприятий стал бриллиантовым и это не смотря на значительное падение мировых цен на газ. Налицос антимонопольным комитетом при покрывательстве шоколадного и сахарного олигарха, находившегося на должности президента. По другому зафиксировать такие завышенные цены на газ невозможно.Первыми начали посылать на йух газовщиков производственные предприятия, имеющие в штате даже полуграмотных экономистов. И, о чудо, цена на газ для уже многих предприятий стала значительно ниже.