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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2369237023712372>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 273
Не нижче 24.50
50%
136
24.25 - 24.49
7%
19
24.00 - 24.24
12%
33
23.75 - 23.99
5%
13
23.50 - 23.74
6%
16
23.25 - 23.49
2%
5
23.00 - 23.24
5%
13
Нижче 23.00
14%
38
Всього голосів : 273
Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 10:32

  VladPL написав:
  okayok написав:twin
взял только что в юнексе по 24.77


а смысл?

Зимой дороже как минимум на 1 грн будет. Гребите лопатами, что стоите.
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 10:45

  Zebra написав:
  VladPL написав:
  okayok написав:twin
взял только что в юнексе по 24.77


а смысл?

Зимой дороже как минимум на 1 грн будет. Гребите лопатами, что стоите.


прошлым годов пробили в сентябре 28.2

а сейчас 25 не смогли пробить и сохранится, скорее всего 19-22 будет. Я думаю что нерезы будут выходить летом, тогда когда никто не ждет их выход. По этому срочные депо не советую брать. Только овернайт 15-17% (+накопленый процент)
proftpd66
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 10:49

  Zebra написав:
  VladPL написав:
  okayok написав:twin
взял только что в юнексе по 24.77


а смысл?

Зимой дороже как минимум на 1 грн будет. Гребите лопатами, что стоите.


дякую, по 27+ уже нагреблись :lol:
vovakwasov
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 11:08

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Долары не покупать!!!
Гривна будет следующие 5 - 10 лет только укрепляться до 8 (2030 год)
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 11:16

  Yuri_61 написав:Долары не покупать!!!
Гривна будет следующие 5 - 10 лет только укрепляться до 8 (2030 год)



ЗДРАВСТВУЙТЕ.

ГДЕ ЖЕ ВЫ БЫЛИ ?
ТУТ ДОЛЛАР ЛЕТАЛ ДО 26 .
СМОЛИЙ , ЛИЧНО ДЛЯ ВАС КУРС ПОДНЯЛ, ЧТОБЫ ВЫ СБРОСИЛИ НЕНУЖНЫЙ ДОЛЛАР И СМОГЛИ ПО 8 ОТКУПИТЬСЯ.....ОЙ БЕДА ,БЕДА....
холява
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 11:22

  Yuri_61 написав:Долары не покупать!!!
Гривна будет следующие 5 - 10 лет только укрепляться до 8 (2030 год)


"Дорогая передача!
Во субботу, чуть не плача,
вся Канатчикова дача
к телевизору рвалась!"
lrs7719
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 11:24

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
04.10.2019................2461,0966
Гривна укрепилась на внушительные 26 копеек. Можно даже утверждать, что это доллар упал, вчера индекс снизился.
Открылись на 6 копеек выше вчерашнего закрытия. Очень рано начали активно торговать, постепенно опуская котировки. К 11-20 достигли уровней чуть ниже вчерашнего закрытия, полчаса постояли в раздумьях и начали подниматься. Уже достигли уровня чуть выше закрытия.
Вчера НБУ интервенций не проводил.
Остатки на коррсчетах символически выросли за счет, в основном, расходов казначейства.

В среду объем продажи валюты на МБ составил 638.119441423696 млн.
Даже с учетом 200 млн продажи НБУ, чистые обороты составили 438 млн., что говорит об отсутствии дефицита валюты. Мы имели дело со всплеском спроса.
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 11:32

  Yuri_61 написав:Долары не покупать!!!
Гривна будет следующие 5 - 10 лет только укрепляться до 8 (2030 год)

Чому не до 5 чи 2 гривень за 1 непотрібний? Прогнозуйте вже зе-міцнення "до паритету". Естетично ж.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 11:34

Re: Валютный рынок в контексте ДС

.... там мене запитували, що я далі думаю/буду робити з своїми цінами, раз он такі мантри на вал. ринку....?
- а ніц! :)
- ті ціни, що спустив на НЕ ходовий і слабоходовий товар - так і залишаю!
- а от ціни на ходовий товар, покищо, ще утримаюсь від їх зниження! ;)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 11:40

А куда Василь пропал? Хочу очередной раз поблагодарить его за Адвего :wink:
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