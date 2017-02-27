Зимой дороже как минимум на 1 грн будет. Гребите лопатами, что стоите.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 04 жов, 2019 10:32
Додано: П'ят 04 жов, 2019 10:45
прошлым годов пробили в сентябре 28.2
а сейчас 25 не смогли пробить и сохранится, скорее всего 19-22 будет. Я думаю что нерезы будут выходить летом, тогда когда никто не ждет их выход. По этому срочные депо не советую брать. Только овернайт 15-17% (+накопленый процент)
Додано: П'ят 04 жов, 2019 10:49
Додано: П'ят 04 жов, 2019 11:08
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Долары не покупать!!!
Гривна будет следующие 5 - 10 лет только укрепляться до 8 (2030 год)
Додано: П'ят 04 жов, 2019 11:16
Додано: П'ят 04 жов, 2019 11:22
Додано: П'ят 04 жов, 2019 11:24
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
04.10.2019................2461,0966
Гривна укрепилась на внушительные 26 копеек. Можно даже утверждать, что это доллар упал, вчера индекс снизился.
Открылись на 6 копеек выше вчерашнего закрытия. Очень рано начали активно торговать, постепенно опуская котировки. К 11-20 достигли уровней чуть ниже вчерашнего закрытия, полчаса постояли в раздумьях и начали подниматься. Уже достигли уровня чуть выше закрытия.
Вчера НБУ интервенций не проводил.
Остатки на коррсчетах символически выросли за счет, в основном, расходов казначейства.
В среду объем продажи валюты на МБ составил 638.119441423696 млн.
Даже с учетом 200 млн продажи НБУ, чистые обороты составили 438 млн., что говорит об отсутствии дефицита валюты. Мы имели дело со всплеском спроса.
Додано: П'ят 04 жов, 2019 11:32
Чому не до 5 чи 2 гривень за 1 непотрібний? Прогнозуйте вже зе-міцнення "до паритету". Естетично ж.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
Додано: П'ят 04 жов, 2019 11:34
Re: Валютный рынок в контексте ДС
.... там мене запитували, що я далі думаю/буду робити з своїми цінами, раз он такі мантри на вал. ринку....?
- а ніц!
- ті ціни, що спустив на НЕ ходовий і слабоходовий товар - так і залишаю!
- а от ціни на ходовий товар, покищо, ще утримаюсь від їх зниження!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: П'ят 04 жов, 2019 11:40
А куда Василь пропал? Хочу очередной раз поблагодарить его за Адвего
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