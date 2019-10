Додано: П'ят 04 жов, 2019 11:32

Yuri_61 написав: Долары не покупать!!!

Гривна будет следующие 5 - 10 лет только укрепляться до 8 (2030 год) Долары не покупать!!!Гривна будет следующие 5 - 10 лет только укрепляться до 8 (2030 год)

Чому не до 5 чи 2 гривень за 1 непотрібний? Прогнозуйте вже зе-міцнення "до паритету". Естетично ж. Чому не до 5 чи 2 гривень за 1 непотрібний? Прогнозуйте вже зе-міцнення "до паритету". Естетично ж.

“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”

― George Orwell